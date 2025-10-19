GLAMUROZNO I MAGIČNO, ALI... Arhitekta (40) privukla pažnju članova žirija Pinkovih zvezda, dobila pregršt komplimenata i NIJEDAN GLAS (VIDEO)

Članovima žirija "Pinkovih zvezda" predstavila se i Daliborka Vinkić, četrdesetogodišnja Beograđanka.

Svoj nastup otvorila je pesmom Vesne Zmijanac "Svatovi", a potom je otpevala pesmu "Soba 23" u verziji Nataše Bekvalac. Ona nije dobila nijedan glas, a potom je došlo do prepucavanja između Zorice Brunclik i Dragana Stojkovića Bosanca oko toga ko je izdao, budući da su imali dogovor da daju glasove.

- Ja sam igrala. Dosta neubedljivo, ali sa druge strane, fizički, nastup, telo, mišići, kosa... Bilo je to dosta dobro. Falila je doza agresije. Fascinantno mi je da imaš 40 godina, izgledaš kao da imaš 25 - objasnila je Jelena.

- Ovo jeste glamurozno, magija, ali ne znam u današnje vreme... - pitao se Desingerica.

- Za prvi put i za nekog ko ne peva, ovo je jako fino - konstatovala je JK nakon što joj je kandidatkinja rekla da se do sada nije bavila pevanjem, jer je po struci arhitetkta.

Kandidatkinja nije prošla u narednu fazu takmičenja.

Autor: D. T.