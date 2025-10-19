AKTUELNO

Domaći

GLAMUROZNO I MAGIČNO, ALI... Arhitekta (40) privukla pažnju članova žirija Pinkovih zvezda, dobila pregršt komplimenata i NIJEDAN GLAS (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Članovima žirija "Pinkovih zvezda" predstavila se i Daliborka Vinkić, četrdesetogodišnja Beograđanka.

Svoj nastup otvorila je pesmom Vesne Zmijanac "Svatovi", a potom je otpevala pesmu "Soba 23" u verziji Nataše Bekvalac. Ona nije dobila nijedan glas, a potom je došlo do prepucavanja između Zorice Brunclik i Dragana Stojkovića Bosanca oko toga ko je izdao, budući da su imali dogovor da daju glasove.

- Ja sam igrala. Dosta neubedljivo, ali sa druge strane, fizički, nastup, telo, mišići, kosa... Bilo je to dosta dobro. Falila je doza agresije. Fascinantno mi je da imaš 40 godina, izgledaš kao da imaš 25 - objasnila je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo jeste glamurozno, magija, ali ne znam u današnje vreme... - pitao se Desingerica.

- Za prvi put i za nekog ko ne peva, ovo je jako fino - konstatovala je JK nakon što joj je kandidatkinja rekla da se do sada nije bavila pevanjem, jer je po struci arhitetkta.

Kandidatkinja nije prošla u narednu fazu takmičenja.

Autor: D. T.

#Pinkove zvezde

POVEZANE VESTI

Pinkove Zvezde

NAJBOLJI KANDIDAT VEČERAS! Đorđe Jovanović raspametio žiri Pinkovih zvezda, svi u studiju ZANEMELI kada su čuli koga bira za mentora! (VIDEO)

Domaći

DESINGERICA JE PRVI ČLAN ŽIRIJA PINKOVIH ZVEZDA! Željko Mitrović otkrio detalje najomiljenijeg muzičkog takmičenja: OVO ĆE OBORITI SVE REKORDE GLEDANO

Domaći

EKSKLUZIVNO! Jelena Karleuša peti član žirija Pinkovih zvezda, Željko Mitrović poručio: Mi smo simbol pomirenja! (VIDEO)

Domaći

JEDVA ČEKAM DA... Desingerica se oglasio nakon vesti da će Jelena Karleuša biti članica žirija Pinkovih zvezda

Domaći

JK VS DESINGERICA! Počeo rat članova žirija Pinkovih zvezda: Pevačica pecnula repera, usledila njegova povratna (FOTO)

Domaći

BAŠ SAM SE POTRESLA! Zorica Brunclik progovorila o sukobu s Viki, rat članica žirija Pinkovih zvezda se nastavlja!