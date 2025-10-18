ĆERKA GOCE TRŽAN SMUVALA FUDBALERA PARTIZANA: Lena uživa u ljubavi sa njim, pojavili se zajedno u javnosti, procurila fotka kako je ljubi (FOTO)

Mlada Lena uživa u ljubavi sa fudbalerom!

Čerka pevačice Goce Tržan, Lena Marinković privukla je veliku pažnju kada se sa dečkom pojavila na maminom sinoćnom koncertu u Beogradu.

Ona je sada na svom profilu na Instagramu podelila fotografiju sa mladim fudbalerom Partizana, Vukašinom Jovanovićem (18), sa kojim je u emotivnoj vezi.

Na slikama su pozirali zagrljeni, a na jednoj od fotki Jovanović nežno ljubi Lenu u obraz dok je grli, a ona ne skida osmeh sa lica, dok je veliku pažnju privukao i njen dekolte.

Marinkovićeva je Jovanovića označila na objavi, uz emotikon belog srca.

Podsetimo, juče su sve oči na koncertu bile uprte u Lenu i Vukašina.

Autor: M.K.