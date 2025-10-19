ZAKUCAVANJE ZA KRAJ! Presedan u Pinkovim zvezdama zbog Stefana Radića! JK i Desingerica u klinču, evo ko je mentor (VIDEO)

AKTUELNO

Poslednji kandidat u večerašnjem izdanju "Pinkovih zvezda" jeste Stefan Radić. On ima 32 godine i dolazi iz Paraćina.

On je otpevao pesmu "Stipu gatibo" grupe "Vatreni poljubac", a potom i "Jelenu" grupe "Bolero". Prvi i jedini glas dobio je od Jelene Karleuše, koja mu je dugo aplaudirala.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svaka čast! Iznabadao bih te u glavu koliko je ovo dobro, kunem ti se! Bomba, kunem ti se! Kao da sam živeo kada je ta muzika pravljena. Emocija bomba, vokal bomba, ja ne znam šta bih s tobom, zato ti nisam dao glas. Svaka čast, brate moj - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam dala glas jer ja više radim narodnjake. Ovo radiš jako dobro, ne treba da pevaš narodnjake. Ovo radiš jako dobro - rekla je Viki Miljković.

- Glasala bih za tebe kao talenat, ali nisam imala srce da te oduzmem od Jelene. Njena omiljena pesma je ova druga, srce si joj razgalio - rekla je Zorica Brunclik.

Jelena Karleuša bila je posebno inspirisana.

- Bio si odličan! Ono što sam primetila jeste da se nisi preterano spremao za ovo, matricu nisi znao uopšte, nisi znao gde ulaziš... Tačno, moja omiljena pesma je ova druga, a najbitnije kod tebe je da si preneo emociju. Kada si kleknuo na kolena i ono otpevao, to je bilo to.

Foto: TV Pink Printscreen

Usledio je presedan, budući da Desingerica nije na vreme dao glas. Njegov glas je naknadno uvažen, te je kandidat odabrao njega za mentora.

Autor: D. T.

