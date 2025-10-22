AKTUELNO

Domaći

Zvao me je na druženje u sobu motela: Karleuša šokirala javnost priznanjem, ovako je Toni Cetinski pokušao da je PRIVEDE!

Izvor: Bunker/SrbijaDanas, Foto: E-Stock/Strahinja Aćimović, Pink.rs ||

Pop diva Jelena Karleuša gostovala je u podkastu "Bunker", kod influenserke Lune Đogani, gde je otvoreno govorila o mnogim detaljima iz njenog poslovnog i privatnog života.

Luna je Jelenu u jednom momentu upitala da li pamti najlepše i najgore udvaranje od strane nekog muškarca, a pevačica se tada prisetila anegdote sa kolegom Tonijem Cetinskim.

Foto: Pink.rs

- Bila sam na dodeli oskara u Banja Luci. To veče su me muvali njih trojica, ali ja ću jednog da izaberem. Od njih troje, dvoje su vrlo javne ličnosti. Ovo je katastrofa, verovatno će čoveku napraviti problem, ali baš me briga - rekla je ona, pa nastaqvila:

- Posle dodele tih nagrada, napravio se parti u lokalu pored, samo za nas učesnike, gde je trebalo da večeramo. Oni su svi već bili tu pijani, raspojasani, klopa, piće, Selma Bajrami već peva, ali zaključano. Ulazim ja, naravno organizator me stavio da sedim sama, jer sam ja uvek sama i izolovana. Ja jedem sama za stolom i 3-4 metra dalje od mene je šank, a za šankom je neki čovek i kako jedem čujem "ks, ks". Pogledam i vidim Tonija Cetinskog - ispričala je Jelena i otkrila da joj je tada poslao poljubac, te da joj je pokazao da zajedno odu u prostorije na spratu:

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- To je bio restoran u podnožju nekog motela, a gore su bile nekakve sobe. Mene niko nikada nije tako originalno zvao "ajmo gore". Ja ga ne poznajem, ali mogu da kažem da me je oduševila njegova hrabrost i drskost.

Autor: pink.rs

#Luna Đogani

#Toni Cetinski

POVEZANE VESTI

Domaći

TO JE BIO KRAJ NAŠEG PRIJATELJSTVA! Karleuša priznala zbog čega je zauvek precrtala Mariju Šerifović: To što je uradila ljudski me je zabolelo!

Domaći

Era Ojdanić bez zadrške priča o NAJDUBLJOJ INTIMI: Šokirao priznanjem da je bio INTIMAN SA MUŠKARCEM!

Domaći

TRAGEDIJA JU JE SLOMILA! Goca Tržan progovorila o boli koju nosi u sebi i smrti ČLANA PORODICE: SAHRANILI SMO JE, A JA SAM UVEČE OTIŠLA DA PEVAM!

Domaći

Karleuša raskinula s njim, a on sad odlazi iz Srbije: Nikola Jovanović se obratio fanovima, ovo je rastužilo mnoge! (FOTO)

Domaći

Nisam imala ni za čarape, bila sam bez para i sa praznim frižiderom: Karleuša otkrila da plače skoro svaki dan, pa se osvrnula na početak karijere i S

Domaći

MNOGI NE ZNAJU KAKVU AGONIJU JE PRIJA PREŽIVLJAVALA NA KONCERTU! Nije znala gde se nalazi od šoka, a onda je čula Filipove reči: Jedno je tražio od nj