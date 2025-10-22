Zvao me je na druženje u sobu motela: Karleuša šokirala javnost priznanjem, ovako je Toni Cetinski pokušao da je PRIVEDE!

Pop diva Jelena Karleuša gostovala je u podkastu "Bunker", kod influenserke Lune Đogani, gde je otvoreno govorila o mnogim detaljima iz njenog poslovnog i privatnog života.

Luna je Jelenu u jednom momentu upitala da li pamti najlepše i najgore udvaranje od strane nekog muškarca, a pevačica se tada prisetila anegdote sa kolegom Tonijem Cetinskim.

- Bila sam na dodeli oskara u Banja Luci. To veče su me muvali njih trojica, ali ja ću jednog da izaberem. Od njih troje, dvoje su vrlo javne ličnosti. Ovo je katastrofa, verovatno će čoveku napraviti problem, ali baš me briga - rekla je ona, pa nastaqvila:

- Posle dodele tih nagrada, napravio se parti u lokalu pored, samo za nas učesnike, gde je trebalo da večeramo. Oni su svi već bili tu pijani, raspojasani, klopa, piće, Selma Bajrami već peva, ali zaključano. Ulazim ja, naravno organizator me stavio da sedim sama, jer sam ja uvek sama i izolovana. Ja jedem sama za stolom i 3-4 metra dalje od mene je šank, a za šankom je neki čovek i kako jedem čujem "ks, ks". Pogledam i vidim Tonija Cetinskog - ispričala je Jelena i otkrila da joj je tada poslao poljubac, te da joj je pokazao da zajedno odu u prostorije na spratu:

- To je bio restoran u podnožju nekog motela, a gore su bile nekakve sobe. Mene niko nikada nije tako originalno zvao "ajmo gore". Ja ga ne poznajem, ali mogu da kažem da me je oduševila njegova hrabrost i drskost.

Autor: pink.rs