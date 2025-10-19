NE PEVAM ZA NOVU GODINU! Marina Visković šokirala priznanjem, otvorila dušu i o novom partneru: Veoma sam zaljubljena!

Pevačica Marina Visković pevala je ovog vikenda u Beogradu, gde ju je publika dočekala s oduševljenjem.

Sedmoj sili priznala je da obožava nastupe u srpskoj prestonici.

- Ja obožavam da pevam u Beogradu, to je meni najpoznatije okruženje. Mislim da je Beograd zaslužio još neka iznenađenja od mene. Uvek je puno, presrećna sam, godinama je tako, otkako sam počela svoju karijeru. Publika mi daje energiju i snagu da ostvarim sve što zamislim - rekla je ona, pa priznala da ne voli preterano da izlazi.

- Ja sam sa izlascima završila, nisam neki tip koji voli da ide po klubovima da partijam, a kada otputujem volim da izađem, na dobru večeru... Lepo se provodim u Kanu, tu mi je najbolji izlazak.

Otkrila je i kako uspeva da održi liniju.

- Trening i pravilna ishrana mogu jedino da vas drže da budete u kondiciji, da se osećate dobro i da izgledate dobro. Pokrenula sam svoju aplikaciju, i dalje radim na njoj, delim savete sa ljudima koji žele da znaju na koji način ja održavam svoju liniju. Ja sve jedem, nema nešto što ne volim, samo umereno. Mera je najvažnija.

O porocima je rekla:

- Pušim elektronske cigarete, nisam strastveni pušač, pred nastup volim da zapalim, volim kada izađem da popijem vino, ali se to ne dešava često. Ono u čemu uživam je spavanje, obožavam da spavam, volim da budem u krevetu, da jedem u krevetu, da gledam filmove i serije, to mi je vrhunac uživanja. Tako izgleda moj dan kada ne radim. Tada uživam zaista.

Pevačica je odlučila da ove godine ne nastupa za Novu godinu.

- Odlučila sam da ne pevam ove godine, to je bila moja želja, ove godine ću da odmaram. Ova godina mi je jedna od najboljih, a sledeća će biti još bolja. Spremam svašta novo. Veoma sam zaljubljena, ali o svom privatnom životu ne bih da pričam. Na ljubavnom planu je sve kako treba - rekla je Marina Visković.

Autor: pink.rs