Kada sam je upoznao bila je nevina: Sin našeg pevača objavio fotku svoje žene, ovako je govorio o njoj: Pre nje nisam bio DUHOVNO STABILAN

Sin našeg legendarnog muzičara i kantautora Đorđa Balaševića, Aleksa Balašević, na svom profilu na Instagramu objavio je sliku svoje supruge, sa kojom se pre izvesnog vremena oženio i sa kojom ima ćerku.

Naime, Aleksina žena je lepa brineta Nikolina, koja je sada pozirala u šik izdanju sa šeširom na glavi. Nikolina je imala dugačke crvene pantalone i torbicu u istoj nijansi, dok je gore imala bluzu u leopard printu.

Podsetimo, ako su mediji pisali, Balaševićev sin Nikolinu je zaprosio u Izraelu, za šta je pola godine čekao dozvolu, Aleksa je naglasio koliko mu je Nikolina promenila život iz korena.

– Dok nju nisam upoznao, nisam bio toliko duhovno stabilan. Mislio sam da je dovoljno što imam grčko ime, što je moj pradeda slavio za vreme komunizma otvorenih prozora i što se pomolim pred spavanje. Postio sam danima, ali posle mamurluka. Radio sam stvari koje nisam smeo. Sve se promenilo kad sam sreo Nikanu. Bila je nevina, preobrazovana, postila je, pomagala starijima, umivala se na praznik Cveti i nije pila alkohol. Nije imala neprijatelje. Tada sam počeo da se osećam još jačim, jer pored sebe imam osobu koja sa mnom ide u borbu, na hodočašće i nemirnu Palestinu, ali i na Bahame – objasnio je jednom prilikom Balašević.

Podsetimo, Aleksa se nedavno obratio ćerkici emotivnim rečima kada joj je bio rođendan.

- Srećan rođendan svemire moj beskonačni! Na današnji dan pre tri godine u 13:07 si mi dokazala ne samo da Bog postoji nego i da nas puno voli... Jer da nas ne voli ili ne primećuje, sigurno nam ne bi poslao tebe... Veru u ljudskom obliku - napisao je Aleksa na Instagramu.

Autor: D. T.