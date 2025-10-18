Hitno hospitalizovan frontmen Amadeus benda: Džaju urgentno primili u bolnicu!

Pevaču Bojanu Tasiću Džaji se naglo pogoršalo zdravstveno stanje.

Pevač Amadeus Benda, Bojan Tasić Džaja, hitno je primljen u Zemunsku bolnicu. Džaji je, kako tvrde domaći mediji, iznenada pozlilo, nakon čega je hitno hospitalizovan.

Za sada javnosti nije poznat uzrok njegovog zadržavanja u bolnici, kao ni trenutno zdravstveno stanje. Naime, tim iz beogradskog restorana u kom je večeras Amadeus bend trebalo da nastupa se oglasio na Instagramu.

- Nažalost zbog zdravstvenih razloga Amadeus bend nije mogao da nastupa večeras. Ali adekvatna zamena će biti zadužena za večerašnju atmosferu - poručili su oni.

Autor: pink.rs