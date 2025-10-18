AKTUELNO

Prvo oglašavanje Džaje iz Amadeus benda nakon što je hitno primljen u bolnicu

Frontmen Amadeus benda, Bojan Tasić Džaja, hitno je primljen u Zemunsku bolnicu nakon što mu je iznenada pozlilo, a sad se oglasio ovim povodom.

Večerašnji nastup benda u beogradskom restoranu morao je biti otkazan, što su organizatori saopštili putem društvenih mreža.

Džaja se potom oglasio i otkrio šta se zapravo dogodilo.

- Nisam baš najbolje, ležim kod kuće. Ceo dan danas i juče imao sam bol u stomaku i tako sam završio u Hitnoj. Dobio sam terapiju i infuziju, ali nisam još skroz dobro. Nadam se da će biti bolje - rekao je pevač.

- Nisam imao mučninu, samo neopisiv bol u stomaku. Večeras sam trebao da radim u beogradskom restoranu, ali smo morali da otkažemo jer nisam mogao da stojim na nogama. Lekari su isključili mogućnost da je žuč ili kamen u bubregu, mislim da je gastritis u pitanju, pa sam dobio terapiju vezano za to. Pod terapijom sam i na redukovanoj ishrani - istakao je Džaja.

