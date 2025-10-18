Nermin i Tanja zapevali, pa nastao najemotivniji trenutak večeri u Skenderiji (VIDEO)

U moru svetala i glasova, jedan trenutak sinoć je zaustavio vreme. Kada je na binu zakoračio mladi Nermin Handžić, publika ga je dočekala toplinom koja se ne može opisati rečima, a onda je nastao najemotivniji trenutak večeri kada je sa Tanjom Savić zapevao “Sviraj nešto narodno.”

Pesma koja je nekada spajala Donu Ares i Halida Bešlića, sinoć je, u njihovom izvođenju, ponovo oživela — ali na drugačiji način. Dvorana je utihnula. Ljudi su brisali suze, držeći telefone visoko, da sačuvaju taj trenutak u sećanju.

Niko nije ostao ravnodušan. Skenderija je disala kao jedno biće, između tuge i ponosa.

- Ovo je za njih. Za dvoje ljudi koji su nas naučili da se pesmom voli - rekao je Nermin, dok je publika pozdravljala ovacijama.

Taj trenutak, kažu mnogi, bio je srce cele večeri — dokaz da muzika nikada ne umire, dok ima onih koji je pevaju iskreno, a Nermin je još jednom pokazao da je miljenik publike koja željno očekuje njegov album prvenac.

Autor: pink.rs