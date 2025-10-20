Banka prodala kuću Lepe Lukić za milion! Pevačica se hitno oglasila: Tu sam odrasla...

Rodna kuća pevačice Lepe Lukić u selu Miločaj kod Kraljeva prodata je na javnoj licitaciji po ceni od 1.000.000 dinara i to zbog dugova. No, nakon toga usledio je šok obrt, te su na kraju kuću u kojoj je pevačica odrasla - uspeli da vrate.

Lepa je često pričala o tome da je rado odlazila tamo, posebno dok su joj majka Milosija i brat Rajko bili živi.

Razlog zbog čega je ova kuća otišla "pod doboš", prema rečima izvora 2021. godine, jeste neplaćanje kredita od 10.000 evra, koji je svojevremeno podigao pevačicin bratanac Rade Jovanović.

- Rade je imovinu založio pod hipoteku u jednoj banci zbog kredita koji nije vratio. Onda je taj dug preuzela jedna firma iz Beograda koja se bavi otkupom dugova, to je urađeno po starom zakonu o izvršenju, koji je podrazumevao prvu prodaju na 60 odsto, a drugu na 30 odsto od procenjene vrednosti. Kuća je prodata odmah na 60 odsto, a Rade se nije pojavio na tom ročištu, iako je bio uredno pozvan. Osim kuće, prodato je i zemljište pod zgradom i jedna livada treće klase. Sve to je prodato za malo više od milion dinara. Za to je bila zadužena javna izvršiteljska kancelarija Z. S. Bila su dva ponuđača, a kuću je kupila jedna žena iz susednog sela - rekao je tada izvor za domaće medije.

Ipak, kasnije je Rade uspeo da vrati kuću. Rade je kuću u selu Miločaj kod Kraljeva otkupio od nove vlasnice - žene iz obližnjeg sela, koja je na licitaciji dala najbolju ponudu.

- Rade je rekao da mu je novac obezbedila ćerka, koja živi, čini mi se, u Belgiji. Ostao je da živi tu u kući sa suprugom, mislim da je ona iz Pljevalja. Pokraj kuće drže i etno-restoran - govorio je izvor u martu 2022. godine.

- Ja nemam ništa sa tom kućom, ja sam tu samo odrasla. Odavno sam se odrekla te kuće u korist bratanca koji tamo živi i radi. I da je podizao kredit, ja sa tim nemam ništa – rekla je pevačica.

Kako je Lepa jednom prilikom navela, prvu penziju zaradila je godinama staža, druga je nacionalna, a treće kanadska od pokojnog supruga.

- Nacionalna penzija mi je 60.000 dinara, a ova druga 90.000 dinara. I imam kanadsku penziju od 1.000 evra. Može da se živi i od nacionalne ako vodiš računa - priznala je Lepa, a onda objasnila odakle joj sve tri penzije:

- Nacionalnu penziju nisam jurila. Bila sam u Americi i kada sam se vratila, čula sam se s nekim ljudima koji su mi rekli da sam je dobila. Država me je priznala - objasnila je pevačica.

- Prvih deset godina sam plaćala penziono i socijalno osiguranje, a kada me je država prihvatila, sve je ona plaćala. Ja sam dobila i status istaknutog umetnika, tako da sam prvu penziju dobila sa 35 godina radnog staža i 55 godina života. Država je videla koja sam sva priznanja dobila, to sam i priložila - ispričala je pevačica narodne muzike svojevremeno.

Podsetimo, Lepa je nedavno istakla da, što se finansija tiče, više nikada ne mora da peva, jer od penzija prima sasvim dovoljno novca.

