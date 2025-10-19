Ovo je Toše pred smrt rekao prijateljima: Njegov prijatelj otkrio šta je pevač hteo da uradi kobnog dana

Cvetan Nikolovski bio je jedan od bliskih prijatelja Tošeta Proeskog, koji je nastradao 16. oktobra 2007. godine u saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj.

Nakon prerane smrti pevača, Cvetanu je trebalo mnogo vremena da shvati da je sudbina odlučila da jedan takav čovek ode sa ovog sveta.

Danas, nakon 18 godina od smrti Proeskog, Nikolovski nosi najlepša sećanja o svom prijatelju i čuva ga od zaborava. Nikolovski je otkrio da je Toše mnogo voleo odbojku i uvek se trudio da i pored svoje muzičke karijere nađe slobodno vreme da bude redovan na treninzima.

- Milo mi je što pričam o Tošetu. Videli smo se dva dana pre nego što je poginuo. Igrali smo utakmicu u Kruševu, on je došao iako je dve nedelje ranije na treningu povredio koleno. To je bio njegov poslednji poen, a, iako je imao problem s kolenom, rekao je: "Imam steznik, vezaću ga, moram da igram". Poslednje što nam je rekao pre nego što je krenuo bilo je: "Čuvajte se, a ja ću se vratiti. Posle toga nastavljam još jačim tempom" - priseća se Cvetan sa setom u glasu i nastavlja:

- Bio je pravi prijatelj. Znao je i da zapeva u društvu, u kafani. Čuvali smo tajne jedan drugome.

Nikolovski se priseća da je Toše noć pred polazak na put s kog se nije vratio imao planove za njihov odbojkaški klub iz Kruševa. Podsetimo, pevač je iz Skoplja otišao za Hrvatsku.

- Veče pre nego što je krenuo za Skoplje da snima emisiju "Vrteška", razgovarao je s našim prijateljem Nikolom. On je igrao u drugom klubu, a Toše je izrazio želju da pređe u naš klub. Rekao mu je da to isprave. Posle emisije, tokom večere, Toše je kontaktirao s Nikolom i dogovorili su se da se slikaju u utorak u 11 sati. Nažalost, tog utorka smo dobili najgoru vest koju smo mogli da čujemo.

- Upoznali smo se još dok smo bili mali. Toše je jedan jedini i jedinstven. Čovek se rodio kao takav, unikat. U svemu se trudio da bude najbolji. I na treningu je ostajao poslednji. Nismo mogli nekad da ga odvedemo s treninga - rekao je on.

Cvetan kaže da je Toše pre pogibije bio pun života i da je njegov odlazak gubitak za celo njihovo mesto.

Podsetimo, Toše Proeski je poginuo 16. oktobra 2007. godine. Saobraćajna nesreća u kojoj je dvadesetšestogodišnji pevač izgubio život dogodila se na auto-putu Zagreb-Lipovac, na ulazu u Novu Gradišku. S njim u kolima pored vozača bila je i njegova menadžerka Ljiljana Petrović.

Autor: N.B.