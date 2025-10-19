AKTUELNO

Kao od brega odvaljen: Melina Džinović se nedavno verila, a sada je njen i Harisov sin ZAPALIO MREŽE svojom objavom, komentari samo pljušte (FOTO)

Izvor: Telegraf, Foto: Instagram.com ||

Sin pevača Harisa Džinovića i Meline, Kan Džinović, izazvao je pravu buru reakcija na Instagramu kada je nedavno objavio fotografiju bez majice.

Na slici, Kan je pozirao u svlačionici teretane, ponosno pokazujući zategnute mišiće i isklesan stomak.

Foto: Instagram.com

Pratioci su oduševljeni njegovom transformacijom, a mnogi komentarišu da sada izgleda "kao od brega odvaljen".

Foto: Instagram.com

Očigledno je da mladi Džinović ozbiljno radi na svom fizičkom izgledu, a fotografija je samo potvrdila da je trud u teretani dao sjajne rezultate.

Podsetimo, pevač ne krije da sa sinom ima otvoren odnos, te ga često savetuje oko devojaka.

- Ja sam svom sinu Kanu rekao: "Kan, ako izlaziš naveče i da upoznaš neku devojku, tu hleba nema. Devojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome kad dođeš negde naveče sve su zauzete". Onda me on danas zove i kaže mi: "Taić, obišli smo šest-sedam baštenskih prostora, upoznali smo osam devojaka". Ja mu kažem: "Eto vidiš". Kaže on: "Jao, kakav si ti lav" - govorio je Haris jednom prilikom.

Autor: N.B.

