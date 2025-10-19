AKTUELNO

Sad stiče visoko obrazovanje: Ćerka naše pevačice je prava lepotica, ne voli da se pojavljuje u medijima, a otac joj je bivši fudbaler (FOTO)

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Vesna Vukelić Vendi, poznata pevačica, ponosna je na svoju ćerku Nikoletu, koja se bavi tenisom i studira ekonomiju.

Iako mnogi smatraju da izgledaju kao sestre, Vendi ističe da Nikoleta ne želi da se bavi estradom, uprkos tome što bi je majka mogla "progurati" na scenu u svakom trenutku.

- Moja ćerka je moj proizvod. Da bih je zaštitila od svega, jer je ona visokoumna devojka, pustila sam je da trenira tenis u dobi od tri i po godine. Ona je sada teniski sudija i studira na Ekonomskom fakultetu, državnom. Ona nije želela tu praznu afirmaciju jer to silovanje društvenih mreža.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Ja uvek mogu da je proguram da se bavi bilo kojim javnim poslom, ali to je za mene utopija! Na taj način se dete servira kao praseća glava - izjavila je Vendi za medije ranije.

Foto: Instagram.com

Inače, Vendi je u braku sa Branimirom Banjcem, bivšim fudbalerom OFK Beograda, od 2001. godine.

Iako je poznata po otvorenim izjavama, pevačica retko govori o svom suprugu, poštujući njegovu želju za privatnošću. Branimir se retko pojavljuje u javnosti, a Vendi se trudi da njihov privatni život ostane daleko od očiju javnosti.

Autor: N.B.

