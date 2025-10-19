Sad stiče visoko obrazovanje: Ćerka naše pevačice je prava lepotica, ne voli da se pojavljuje u medijima, a otac joj je bivši fudbaler (FOTO)

Vesna Vukelić Vendi, poznata pevačica, ponosna je na svoju ćerku Nikoletu, koja se bavi tenisom i studira ekonomiju.

Iako mnogi smatraju da izgledaju kao sestre, Vendi ističe da Nikoleta ne želi da se bavi estradom, uprkos tome što bi je majka mogla "progurati" na scenu u svakom trenutku.

- Moja ćerka je moj proizvod. Da bih je zaštitila od svega, jer je ona visokoumna devojka, pustila sam je da trenira tenis u dobi od tri i po godine. Ona je sada teniski sudija i studira na Ekonomskom fakultetu, državnom. Ona nije želela tu praznu afirmaciju jer to silovanje društvenih mreža.

Ja uvek mogu da je proguram da se bavi bilo kojim javnim poslom, ali to je za mene utopija! Na taj način se dete servira kao praseća glava - izjavila je Vendi za medije ranije.

Inače, Vendi je u braku sa Branimirom Banjcem, bivšim fudbalerom OFK Beograda, od 2001. godine.

Iako je poznata po otvorenim izjavama, pevačica retko govori o svom suprugu, poštujući njegovu želju za privatnošću. Branimir se retko pojavljuje u javnosti, a Vendi se trudi da njihov privatni život ostane daleko od očiju javnosti.

