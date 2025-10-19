AKTUELNO

Domaći

Darko Lazić ponovo seo u auto! Tvrdi da zna da vozi, iako ljudi misle drugačije: Je l ne smem ni da sedim u kolima

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Folk pevač Darko Lazić sinoć je nastupao u jednom klubu u Beogradu, gde je proćaskao za okupljenim medijima.

Na samom početku razgovora se dotakao "sukoba" sa Radišom Trajkovićem Đanijem, koji je nedavno otkrio da je ljut na Darka.

"Nismo se ni svađali, to je glupost. Đanijeva neslana šala, svi znamo Đanija, ja njega volim, on mi je kao otac. Od svađe ništa" rekao je on.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Jedno pitanje ticalo se njegove fotografije sa automobilom.

"Da, sedim u BMW-u, je l ne smem da sedim u kolima? Izbacivaću ih još više. Što ne mogu da sakrijem iz svog života... Seo sam u drugarov auto i odmah, evo ga. Sve mu dajte samo mu volan ne dajte. Je l ja ne znam možda da vozim? Volim da vozim i znam da vozim" nasmejao se pevač.

Autor: N.B.

