Slavlje u domu Dee Đurđević: Voditeljka se oglasila divnim povodom, pa se posebnoj osobi u njenom životu obratila dirljvim rečima (FOTO)

Voditeljka Dea Đurđević danas ima veliki razlog za slavlje, a tim povodom se oglasila na svom Instagram profilu.

Naime, voditeljka jutarnjeg programa Televizije Pink otkrila je da njena majka Nena danas slavi rođendan, te joj je emotivnim rečima čestitala.

- Na današnji dan se rodila najveća na svetu, najbolja na svetu, ona za koju bi trebalo svaki put da ustanem kada se spomene njeno ime. Ona koja je moj najveći vetar u leða, ona koja bezuslovno voli, ona koja po mom pogledu zna šta mislim, ona koja kada čuje moj glas zna kako se osećam. Ona koja zaslužuje sve najlepše na svetu. Majko, hvala ti. Tebi dugujem za sve što jesam i što ću biti. Srećan rođendan, volim te najviše na svetu - napisala je Dea.



Autor: N.B.