Muž Nevene Božović pun para: Ostaćete u šoku kad čujete čime se bavi, šta sve ima i gde

Izvor: blic, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Nevena Božović i njen suprug Nikola Ivanović duže vreme uživaju u ljubav.

Pevačica je sa pilotom Nikolom u vezi, a upoznali su se 2017. godine u Budvi, gde je Nikola vlasnik kafića, ali i hotela.

Njegova poslovna i privatna priča spojila se sa Neveninom kada su se upoznali u njegovom kafiću. Njihova ljubav od tada traje, te je svakim danom sve jača, o čemu svedoče i objave na društvenim mrežama.

Na poslednjem spratu pomenutog hotela Nikola je otvorio i luksuzni restoran pa su se mnogi šalili da pevačica neće morati da brine ni kada je kuvanje u pitanju, a svakako ni o održavanju doma budući da su za to zadužene hotelske sobarice, koje vode računa da sve bude na svom mestu.

Autor: N.B.

