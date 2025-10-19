AKTUELNO

Domaći

NISAM NI SANJALA DA TO MOŽE DA SE DESI: Ivana Selakov ne krije sreću zbog prvog solističkog koncerta, prisetila se i nezgode u saobraćaju koju je imala pre par godina

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić se uključio uživo u Premijeru vikend specijal sa pevačicom Ivanom Selakov.

Ivana je na samom startu emisije prokomentarisala česte saobraćajne nezgode na putu pa je otkrila da li je ona imala iste:

- Desilo mi se jednom kada sam išla u vašu emisiju da sam proklizala, ali to nije bilo ništa strašno. Moram da kažem da pevači koji stalno rade, treba da imaju siguran auto i da posle nastupa prespavaju pa da se vrate živi i zdravi kod kuće - rekla je Ivana pa se osvrnula na njen solistički koncert koji je rasporodat:

- Mnogo sam srećna, nisam mogla ni da sanjam da će to biti rasprodato. Moram da kažem da sam sastavila repertorar, i sada mi je dugačak koncert, a tu će biti vrhunski gosti, tako da će koncert trajati duže nego što treba.

Foto: TV Pink Printscreen

Ivana je otkrila da joj je suprug Peđa najveća podrška ali da imaju male nesuglasice:

- Tu su male svađe oko organizacije, a to je i normalno, mi sve rešavamo zajedno - rekla je pevačica pa je otkrila da li njena ćerka ide na njen kocnert:

- Nije htela da ide na moj kocnert, a onda je saznala da njene drugarice idu na moj kocnert, pa sada hoće i ona, ima svoje mesto - dodala je Ivana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#Ivana Selakov

#Uspeh

#decenija

#koncert

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Ne krije koliko je zaljubljena: Marina Visković otkrila kada staje na ludi kamen, pa priznala da jedva čeka da se ostvari kao majka

Domaći

Iskreno o majčinstvu! Kaća Živković progovorila o sinu, otkrila kako se snašla u ulozi majke, pa priznala koliko joj otac nedostaje: Kajem se zbog...

Domaći

POSTOJI SAMO JEDNA ISTINSKA LJUBAV: Naša pevačica progovorila o braku, otkrila da li bi se opet udala, pa najavila nov projekat

Domaći

Ovo je istina o odnosu Andreane Čekić i Ane Sević: Pevačica otkrila sve, pa priznala da li je spremna opet da stane na ludi kamen

Domaći

O svom privatnom životu ne pričam: Sanja Vučić priznala da li se plaši braka, pa otkrila kakvo iznenađenje sprema za publiku

Domaći

Sprema nešto neočekivano: Tijana Dapčević otkrila da li je nekada htela da odustane od muzike, najavila album za 25 godina karijere