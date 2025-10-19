NISAM NI SANJALA DA TO MOŽE DA SE DESI: Ivana Selakov ne krije sreću zbog prvog solističkog koncerta, prisetila se i nezgode u saobraćaju koju je imala pre par godina

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić se uključio uživo u Premijeru vikend specijal sa pevačicom Ivanom Selakov.

Ivana je na samom startu emisije prokomentarisala česte saobraćajne nezgode na putu pa je otkrila da li je ona imala iste:

- Desilo mi se jednom kada sam išla u vašu emisiju da sam proklizala, ali to nije bilo ništa strašno. Moram da kažem da pevači koji stalno rade, treba da imaju siguran auto i da posle nastupa prespavaju pa da se vrate živi i zdravi kod kuće - rekla je Ivana pa se osvrnula na njen solistički koncert koji je rasporodat:

- Mnogo sam srećna, nisam mogla ni da sanjam da će to biti rasprodato. Moram da kažem da sam sastavila repertorar, i sada mi je dugačak koncert, a tu će biti vrhunski gosti, tako da će koncert trajati duže nego što treba.

Ivana je otkrila da joj je suprug Peđa najveća podrška ali da imaju male nesuglasice:

- Tu su male svađe oko organizacije, a to je i normalno, mi sve rešavamo zajedno - rekla je pevačica pa je otkrila da li njena ćerka ide na njen kocnert:

- Nije htela da ide na moj kocnert, a onda je saznala da njene drugarice idu na moj kocnert, pa sada hoće i ona, ima svoje mesto - dodala je Ivana.

