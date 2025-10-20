VREĐA ME KAD... Emina Jahović otkrila s kakvim problemom se susreće u Tursoj, progovorila o barijeri koja je usporava u pravljenju inostrane karijere, pa se osvrnula na predstojeći koncert u Beogradu!

Stavila sve karte na sto!

Jedna od najtraženijih pevačina na našim prostorima, Emina Jahović, progovorila je za emisiju ''Premijera vikend specijal'' o njenom životu u Turskoj, ali i predstojećem koncertu u Beogradu, za koji se uveliko, već mesecima sprema.

Popularna pevačica godinama živi u Istanbulu. Ipak, ona ne krije da i pored toga što je već dugo tamo, njen turski nije perfektan.

- Mene krene da vređa to kada uđem u neku prodavnicu u Turskoj i onda mi dođe prodavac sa pitanjem:''odakle ste?'' Veoma me to iznervira. Pokušavam da savladam akcenat, ali mi ne ide, nemoguće je. Moji sinovi se smeju mom naglasku. Rekla sam im da oni malo pričaju srpski, pa da se onda malo ja nasmejem. Dosta reči razumeju, ali nije im savršen govor.

Emina je otkrila šta joj je bila najveća barijera da započne karijeru u Turskoj.

- Imala sam puno ponuda od raznih producenata u Turkoj, ali nisam znala kako da napišem tekst. Mogla sam da dam neke impute, ali to ne bi gramatički bilo ispravno. Nije lak jezik za naučiti. Ja fenomenalno pričam, ali kada razgovaram sa turčinom, on zna da sam ja stranic, veoma je teško.

Ona je najavila svoj koncert u Sava centru, gde će pred našom publikom nastupiti 7. i 18. Novembra.

- Nakon albuma ''Svitanje'' bilo je očekivano da napravim solistički konecert. Bila sam u medijskoj ilegali, svesna toga da je nekad potrebno da se čovek povuče. Nije svaki marketing, dobar marketing. Pesma ''Svitanje'' je veoma posebna, posvećena je toj nekoj univerzalnoj ljubavi, da se razumemo. Veoma poštujem svoju publiku i cenim. Moja publika zaslužuje samo pravi kvalitet, zato ćemo se moji saradnici i ja potruditi da se na mom koncertu pripreme i neki vizuelni efekti. Jedva čekam da se sastanem sa publikom i da razmenimo emocije i energiju.

Autor: S.Z.