SKOCKANA U FULU! Naša pevačica sletela u Beograd, a šminkom zasenila sve (FOTO)

Pevačicu Zoranu Pavić (60) uhvatili smo na danas na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu.

Zorana je sletela sama, nosila je ogromne torbe, a mnogi su primetili da je bila ful našminkana. Imala je nadograđene trepavice, stavila je dosta rumenila, a kosu je zalizala u visoki rep.

Pevačica je odmah po sletanju napustila aerodrom i uputila se u nepoznatom pravcu, a bila je vidno raspoložena.

Zorana naime, tvrdi da joj je fizički izgled vrlo važan, ali da to nije sve što bilo ko treba da ponudi.

- U današnje vreme je teško izgledati dobro, jer svi živimo pod velikim stresom. Ako ste neispavani i neraspoloženi to je nešto što će da se odrazi na vaš izgled. Treba u svemu ostati svoj. Daleko od toga da je danas lako izgledati dobro. Sve je stvar ukusa - rekla je Zorana ranije za medije, pa je potom dodala:

- Postoje ljudi koji vole plastične operacije, sa druge strane imamo one koji vole prirodan izgled. Dok postoje i društvene mreže na kojima se sve ulepšava i to nisu realne fotografije. Samim tim ljudima se stvara dodatna depresija. Najvažnije je osećati se dobro u svojoj koži, ja sam od tih ljudi.

Nisam žena kojoj je suština samo u tome. Volim lepo da izgledam, naravno da mi je to važno, ali zaista nisam ona koja površno to sve postavlja. Ako je jedino što možete ponudi fizički izgled, to je zaista tužno.

