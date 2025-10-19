OVO JE MALO KO ZNAO: Naša pevačica je poliglota, evo koliko jezika govori

Pevačica Sanja Vučić govori nekoliko jezika, a ovaj detalj o njoj malo ko zna.

Sanja Vučić, pored moćnog glasa može se pohvaliti i znanjem nekoliko stranih jezika. Kako kaže govori engleski, arapski, španski, portugalski, italijanski.

- Engleski mi je skoro kao maternji, govorim španski, studirala sam arapski. Učila portugalski, italijanski u školi. Ne mogu da kažem da tečno govorim sve, ali služim se. Nemam priliku svaki dan da ih koristim, pa isčeznu iz mozga, ali uglavnom imam žicu za jezike i mogu lako da ih naučim. Skoro sam učila holandski iz čista mira- objasnila je ona, kada se na to nadovezao voditelj koji za razliku od njena nema sluha za jezike.

- Koliko ti uživaš u jezicima, toliko ja ne uživam. Ja za 30 godina na nemačkom znam da kažem tri broja, da tražim kafu i račun, i to verovatno nije gramatički dobro- otkrio je Peja.

Sanja je nedavno otkrila i šta je najgore što muškarac može da uradi kada joj priđe.

- Čini mi se da kada mušksarci priđu sa nekom uvredljivom forom, da je to najgore što može muškarac da uradi ako hoće nekoga da muva- rekla je.

Sanja je poznata po moćnom vokalu, a malo ko zna da joj je majka poznata pevačica Mevlida Vučić.

Jednom prilikom je i Mevlida rekla kako je jako ponosna na svoju ćerku:

- Koliko sam ponosna na moje dete toliko sam i ponosna na moje Kruševljane, jer sam videla koliko je podržavaju - rekla je svojevremeno Mevlida Vučić za "Novosti".

Autor: N.B.