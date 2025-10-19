Sve će pasti u vodu kada ja progovorim o... Boki 13 se prisetio zatvorskih dana, svojim osećanjima i reakcijama zatvorenika na njega, a evo da li se zaljubio!

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, za emisiju "Premijera Vikend - Specijal", govorio je o svojim zatvorskim danima, kao i o svom filmu!

Na platno, Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, ceo svoj život stavio je na platno. Kako je istakao, film će izaći u više delova, a za emisiju "Premijera Vikend-Specijal" govorio je o zatvorskim danima i o tome kako se on osećao u tim trenucima.

- Ja sam oduvek znao da će biti nekakav film, nisam znao da će da bude film prvo zatvor, ali desilo se. Na kraju, ovo je moj život, moja priča. Na kraju krajeva, ja sam ponosan...Ponekad sam se bojao toga, predosećao sam da ću da završim u zatvoru, nisam bio svestan šta sve može da me očekuje, ali na kraju, preživeo sam! Meni je najvažnije da sam živ i zdrav, ne plašim se slobode, radujem se slobodi - rekao je Boki 13.

- Kako će se ovdašnja vlast ponašati kada si ti u pitanju i šta će reći oni koji su te hapsili - pitao je Nemanja.

- Ne mislim ništa, mislim na činjenice iza kojih stojim, iza svake rečenice stojim i na kraju krajeva, iza dokaza. To utiče na moje zdravlje, na moje stanje, ja se trudim da verujem u konačnu pravdu. Najviše pričam o svojim greškama, a ja ovde nemam nikakvu krivicu...Kako sam se osećao?! Nije bilo prijatno, jer koliko god da se pravimo hrabri i silni, ovo su traume koje su ostale za ceo život - rekao je Boki 13.

- Šta su te pitali ljudi koji su tamo bili s tobom - pitao je Nemanja.

- Nekoliko njih poznajem, svi su bili kulturni i fini i tamo su ljudi. Pomažem koliko mogu, tamo i topla, dobra reč, znači pomoć...Prava reč ja mislim da je bila tremor. Prolazilo je vreme i to je deo mog faktičkog života, ne stidim se zatvora! Mnogo toga su me naučili ti dani u zatvoru, mnogo sam različitiji nego što sam bio. Zatvorska ćelija me je promenila, pogled prema prijateljima - rekao je Boki 13.

- Kada si gledao iz te ćelije, na šta si mislio - pitao je Nemanja.

- Na slobodu, na porodicu. Često sam znao tamo da stanem sam, da se pomolim i da čekam dan kada ću moći slobodno da se krećem. U baš toj ćeliji sam ja ležao, to je bilo u mom pismenom zahtevu da snimam baš tu - rekao je Boki 13.

- Kako su na tebe tamo gledali, ipak si se izdvajao od samog početka - pitao je Nemanja.

- U početku su bili u šoku, gledali su me u šoku, bio sam fešn obučen i u zatvoru, ali smo onda stvorili ljudski odnos, nisam imao problem ni sa jednim zatvorenikom. Bio sam na svadbi sada kod mog zatvorskog drugara, sada je slobodan čovek - rekao je Boki 13.

- Da li si se tamo zaljubio - pitao je Nemanja.

- Nisam, ne. Što se tiče mog ljubavnog života, za to će se raditi poseban film i da će sve ovo pasti u vodu kada ja progovorim o svom emotivnom životu - rekao je Boki 13.

Takođe, ekipa ove emisije, zajedno sa Bokijem, posetila je Skoplje, prestonicu Severne Makedonije, te je tako on otkrio kako provodi dane tamo.

- U Skopju?! Više radno, nego paradno. Počinje mi kod kuće dan, popijem kafu, gledam jutarnji program...Znaš kako, da sam opterećen time nisam, da je sve ovo što sam ja rekao da je riskantno, jeste, nema tu previše pošteđenih. Ja se samo nadam da ću biti živ i zdrav, a naravno da sam morao da preduzmem malo više mera oko moje lične bezbednosti, ali i bezbednosti moje familije - rekao je Boki, a onda je otkrio kako gleda na naslove da će morati ponovo u zatvor:

- Ja kažem da je senzacionalistički naslov, pa čak i taj naslov je proizvod bivše vlasti u nedostatku argumenata, jer sam ja najavio film, pa nije ništa slučajno. Sudija, koji je izrekla manju kaznu za mene, je dokaz da je bivša vlast još tu, a ako gledamo iz ugla prava, nema osnova za krivično delo. Idemo na Viši sud, imamo žalbu i videćemo šta će se desiti - dodao je on.

- Kako gledaš na naslove da je Toše živ i da mu je udes namešten - pitao je Nemanja.

- Ja stvarno nisam pratio tačno o čemu se radi, samo znam da je veliki gubitak što Toše nije među nama, a da li je namešten taj udes ili nije, nezahvalno je da komentarišem

Autor: Nikola Žugić