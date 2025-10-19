AKTUELNO

Domaći

Osećanja su jača, što je prošao on, prošli smo i mi: Jasminka, majka Bokija 13, progovorila o sinovljevim zatvorskim danima, a evo šta kaže na navode da će on morati ponovo u zatvor!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jasmina Jovanovska, majka Bokija 13, otkrila je kako je bilo dok joj je sin bio u zatvoru!

Ekipa emisije "Premijera Vikend - Specijal" otišla je pravo u Skoplje, gde je Bojan Jovanovski, makedonski šoumen, poznatiji kao Boki 13, imao premijeru prvog dela svog filma, filma o njegovom životu.

Tom prilikom je pred kamere stala i njegova majka, Jasminka Jovanovska, koja je istakla da su osećanja jača kada je odgledala film.

Foto: TV Pink Printscreen

- Osećanja su jača, tačno, to je sve teško videti i pričati, ali morate izdržati - rekla je Bokijeva majka, a onda je otkrila kako se osećala tokom njegovog boravka u zatvoru:

- Sve što je prošao on, prošli smo i mi, otporni smo na sve pritiske...Ne plašim se da će ponovo biti lišen slobode, verujem u Boga i u pravdu - rekla je ona.

- Imali ste komunikaciju samo putem advokata, koliko je bilo teško biti uz njega - pitao je Nemanja.

- Nije imao ni telefona, komunikacija je bila samo preko advokata. On mi je slao pisma, ja sam njemu, pitao je za svakoga kako je i šta je, ali nisam uvek govorila istinu kakvi su ljudi, da ga ne bih povredila - rekla je Jasmina, majka Bokija 13.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Bojan Jovanovski

#Boki 13

#Jasmina Jovanovska

#makedonski šoumen

#mama Bokija 13

#šoumen

POVEZANE VESTI

Domaći

PINK.RS U SKOPLJU! Premijera filma Bokija 13 u kojem iznosi šokantne detalje o životu iza rešetaka (FOTO+VIDEO)

Domaći

'BILO JE TEŠKO, ALI BORIMO SE!' Majka Bokija 13 prvi put u javnosti progovorila o sinu, pa poručila: Tek ću da kažem šta imam!

Zadruga

'BILO MI JE ŽAO KADA SAM JE VIDELA!' Angelina progovorila o susretu sa Matorom, pa Taki otkrio šta bi se dogodilo ukoliko bi se susreo sa Stanislavom:

Domaći

Kaja Ostojić progovorila o porocima: Rešila se cigareta i alkohola, pa šokirala sve: Pečurkice su mi okej u terapeutske svrhe

Domaći

IMAĆU DOŽIVOTNO TRAUME: Boki 13 otkrio da se vratio u zatvorsku ćeliju, pa priznao sve o danima provedenim tamo: SVAKODNEVNO SAM GLEDAO...

Domaći

'RODITELJI SU ODVAJALI OD USTA DA MI KUPE IGRAČKE' Barbara Bobak progovorila o detinjstvu i odrastanju! Evo za šta NIKADA NISU IMALI PARA!