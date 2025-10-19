Osećanja su jača, što je prošao on, prošli smo i mi: Jasminka, majka Bokija 13, progovorila o sinovljevim zatvorskim danima, a evo šta kaže na navode da će on morati ponovo u zatvor!

Jasmina Jovanovska, majka Bokija 13, otkrila je kako je bilo dok joj je sin bio u zatvoru!

Ekipa emisije "Premijera Vikend - Specijal" otišla je pravo u Skoplje, gde je Bojan Jovanovski, makedonski šoumen, poznatiji kao Boki 13, imao premijeru prvog dela svog filma, filma o njegovom životu.

Tom prilikom je pred kamere stala i njegova majka, Jasminka Jovanovska, koja je istakla da su osećanja jača kada je odgledala film.

- Osećanja su jača, tačno, to je sve teško videti i pričati, ali morate izdržati - rekla je Bokijeva majka, a onda je otkrila kako se osećala tokom njegovog boravka u zatvoru:

- Sve što je prošao on, prošli smo i mi, otporni smo na sve pritiske...Ne plašim se da će ponovo biti lišen slobode, verujem u Boga i u pravdu - rekla je ona.

- Imali ste komunikaciju samo putem advokata, koliko je bilo teško biti uz njega - pitao je Nemanja.

- Nije imao ni telefona, komunikacija je bila samo preko advokata. On mi je slao pisma, ja sam njemu, pitao je za svakoga kako je i šta je, ali nisam uvek govorila istinu kakvi su ljudi, da ga ne bih povredila - rekla je Jasmina, majka Bokija 13.

Autor: Nikola Žugić