Danas mladi izvođači ne poštuju starije: Halid Muslimović progovorio o koncertu, knjizi, kolegama, pa se prisetio Halida Bešlića: Bila mi je čast da mu stisnem ruku!

Otvorio dušu!

Halid Muslimović stigao je u studio emisije "Premijera Vikend - Specijal", te je u razgovoru sa voditeljkom Bojanom Lazić otkrio detalje spektakularnog koncerta koji priprema, svoje knjige, ali je odgovorio na neke naslove u medijima, a koji su se vezivali za njegovo ime.

- Koncert i knjiga koju pripremate - rekla je Bojana.

- Nedelja nije neki dan koji mi je na ruku, jer uvek subotom imam nastup ili koncert, više sam van Balkana ili naših divnih država bivše Jugoslavije. Sinoć sam imao nastup u Novom Sadu, bilo je divno...Sve je okej, smanjili smo repertoar, biće više šou nego koncert. Momci već rade pripreme uveliko, tako da imamo generalne probe tri, četiri dana pred sami nastup, a što se tiče gostiju, reći ću vam posle koncerta. Ja sam planirao dva gosta, ali biće tri - rekao je Halid.

- Desilo se to da sam imao poziv i ponudu da budu moji gosti, to su veliki ljudi, hvala im. Pitali su me da li treba, ja sam rekao da treba, kako ne treba. To su baš velika imena - rekao je pevač.

- Niste pravili koncert 25 godina - rekla je voditeljka.

- Sve je bilo ono kao: "sad ću, sad ću", a da budem iskren, malo sam bio isprovociran, stalno su me pitali kada ću ja. Tu je odgovornost, ako neko ima odgovornost, mora imati malo adrenalina i u sebi neki progres da to bude kako treba, jer mora sve da štima, ja sam ipak profesionalac, moji muzičari su profesionalci i moja publika je profesionalna, ne može im se podvaliti - rekao je Halid.

- Nakon Beograda, da li planirate da napravite koncertnu turneju - rekla je voditeljka.

- Sada mi je samo opsesija da bude Beograd dobar koncert, želim da ponudim dobru noć i da dam sve od sebe - rekao je pevač.

- Vi ste karijeru započeli 1970.-ih godina...Knjiga je već izašla - rekla je voditeljka.

- Ja sam imao u planu da uradim jedno izdanje, ali mnogo je toga, ne može da stane 45 godina i još 20--ak života pre toga u jednu knjigu. Sve je to moja ideja, vidite da sam ja sebi prilagodio, ali sam imao stručne ljude, ljudi koji su mi pomogli oko uređivanja, pošto ja i ne pišem, to je jedan moj muzičar iz benda Neša, on je odradio sve te note...Ja sam uvek sa svima bio dobar, nisam ni sa kim imao zakačku i ako bude nervoze, ja završim u ljubavi - rekao je Halid.

- Teške devedesete i početak kraja srećnog života, šta to znači - rekla je voditeljka.

- To je trenutak kada su nastale turbulencije u našoj lepoj Jugoslaviji, ali eto, sudbine su čudo. Znam da tada, a i sada, da je mnogo ljubavi u narodima širom Balkana. Jesam, bio sam nestašan, ali sam radoholik. Inače sam osoba koja je radoholična, koja voli porodicu, prijatelje i širinu. Tako da je mene Bog nagradio da smo svi u jednoj kući, to je Božija nagrada. Moja deca su moj kapital, a unučad još veći - rekao je Halid.

"Mladi nemaju poštovanja prema starijima"

Kako je istakao Halid Muslimović, mladi izvođači i nemaju poštovanja prema starijima, dok to ranije nije bio slučaj.

- Moramo da spomenemo Halida Bešlića, u ovoj Vašoj knjizi su Vaše zajedničke fotografije - rekla je Bojana.

- On je možda jedan od prvih profesionalaca koje sam ja upoznao. Ja sam znao da cenim uspešne ljude! Za razliku od ovih današnjih momaka i devojaka koji nemaju poštovanja prema starijima. Ja sam bio srećan kada sam stisnuo ruku Bešliću. Prijedor je bio grad gde su svi dolazili - rekao je Halid.

Kada je reč o naslovima da je kriv za nasilje i optužbama, Halid ističe da nema šta da demantuje, nego da je sve to za njega: "tresla se gora, rodio se miš".

- Nemam ja tu šta da demantujem, bila je velika medijska hajka. To je tresla se gora, rodio se miš. Mont Everest je teško osvojiti, neki poginu, neki dođu donekle i tako dalje...Nisam ja osoba od juče, ja idem dalje, sve loše ostaje iza mene...To je sve isto, izmišljena cifra. Ja sam takve prirode, kada se nešto desilo, bilo mnogo dobro ili mnogo loše, ja kažem: "Idemo". Kada ti neko stavlja na leđa i to ide maratonski, onda to nije to. Ja imam porodicu i familiju i puno prijatelja, ko god mene poznaje, uvek bi rekao žargonski: "koja je on budala", u mom mestu se traže svećom, a ovde se sami javljaju - rekao je Halid.

Autor: Nikola Žugić