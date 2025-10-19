Ničiji uspeh nije slučajan, nisam zlopamtilo: Viki Miljković progovorila o svađi sa Zoricom Brunclik oko muževa, osvrnula se na Desingericu, a evo šta kaže o Karleuši

Naša muzička zvezda i članica stručnog žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", Viki Miljković, kod voditeljke Bojane Lazić u emisiji "Premijera Vikend-Specijal", govorila je o odnosu sa svojim kolegama, članovima žirija pomenutog takmičenja.

Kako "Pinkove zvezde" nedeljama unazad broje apsoltuni rekord prema merenjima gledanosti, članica žirija, pevačica Viki Miljković, pored ove vrste obaveze, ima još mnogo svojih privatnih, te je tako sada otkrila kako ona uspeva sve da postigne.

- Meni ne traje dan 24 sata, treba malo duže da traje, ali moram i da odspavam, to je za mene nešto što moram, ne mogu da funkcionišem bez sna. Jako sam odgovrna, pokušavam da uklopim sve. Pevanje, karijeru i žiriranje, na prvom mestu majka i supruga. Najveća i najnezahvalnija je uloga majke i žene, na kraju kada dođeš uveče i pitaš se šta si radio, oni kao: "To je normalno, to se očekuje". Da decu izvedemo na pravi put, da ostvare sebe u onom što žele, ja mom detetu uvek govorim: "Najvažnije mi je da budeš dobar čovek", prvenstveno! - rekla je Viki, a potom se osvrnula na navode Zorice Brunclik da može, da bi je izbacila iz stručnog žirija "Pinkovih zvezda":

- Ja sam počela sa 16, 17 godina, sada će biti 33 godine kako sam prisutna na estradi. Nikada nisam gradila karijeru na skandalima, tako da ne bih ni sada. Ja sam naučila da postavim zid. Meni je važno da šta ja govorim o sebi i kako predstavljam ljude u javnosti. Kako mene ljudi vide u komšiluku, na ulici, ljudi u Nišu gde sam rođena i sa kojim sam odrastala?! To je za mene jako važno i vrednije mi je od bilo čega. Nisam nikada sa kolegama imala loše odnose, trudiću se da tako ostane i nadalje. Ako neko mene želi da vidi drugim očima, tako će me sigurno videti, ali ako neko realno sagleda, sigurna sam da kroz život i u karijeri nisam svesno nikome nažao uradila. Nekada volimo da se našalimo i zezamo, snimamo po pet, šest sati, meni nije zaista namera da nekoga povredim.

- Kako bi opisala svoj odnos sa Zoricom - pitala je Bojana.

- Svaki odnos se formira, ne može da bude jednostran, mora da bude sa dve osobe. Odnos se gradi i sa moje i sa njene strane. Ja generalno spuštam loptu, nisam svađadžija, volim da se našalim, a nema zle namere - rekla je Viki, a onda se osvrnula na svađu sa Zoricom o tome "ko je bolji muž?":

- Ja sam tu pričala o producentima, ne o harmonikašima. I Kemiš je zaista divan muzičar i producent, moj muž i harmonikaš i producent i aranžer i kompozitor. Ja volim svakoga da istaknem i pohvalim, jer ne bi niko trajao toliko godina na estradi da ne vredi. I Zorica i Kemiš postoje godinama, sa velikim uspehom i karijerom i to je za poštovanje. Bosanac je, takođe, sa nama u žiriju, mi moramo da poštujemo šta je sve čovek uradio, koliko je karijera napravio...U dobrim smo odnosima, videćemo kako će biti, polako. Sada je Bosanac opet onaj stari kakvog sam ga i upoznala, duhovit, čovek je veliki znalac u ovom poslu.

- Odnos sa Jelenom Karleušom, lepo se stabilizovalo - rekla je Bojana.

- Ja ne mislim ni o kome ništa loše, nisam zlopamtilo. Jelena i ja smo imali dosta razmirica ranije, sada, dešava se iz emisije u emisiju, počnemo na jedan način, završimo na drugi. Šta ljudi očekuju, da krv padne?! Mi svi sedimo, pričamo, ljudi smo. Mi dolazimo tako svaki dan, pa šta treba, da mi je muka što snimam to?! Ne, ne volim to, volim prijatnu atmosferu, a mišljenja uglavnom imamo skroz različita - rekla je Viki.

- Ti si Desingericu od samog starta podržala, jako si ga lepo prihvatila, a bogami i on tebe - rekla je Bojana.

- Ničiji uspeh nije slučajan. Ja sam Despića upoznala na snimanju, iako mi je kuma Ceca pričala sve najlepše o njemu. Zaista mislim da je jedan inteligentan momak, da je duhovit i da zna šta radi u svom poslu. Ono što je najvažnije kod Desingerice je da je dobar čovek, neiskvaren, vrlo je emotivan. On je znao da kada vidi neku priču iz bekstejdža da emotivno reaguje, a mislim da polako razbija kod publike neke predrasude. Mi smo skloni, ne kao nacija, to je i na zapadu tako, vrlo smo skloni da prvo loše kažemo, osudimo i da ocrnimo nekoga, retko ko sagleda i realno pogleda i pruži šansu - rekla je pevačica.

- I kada je Zoričin brak u pitanju, ali i tvoj, ja se divim. Tvoj suprug je često na snimanju i prati te - rekla je voditeljka.

- Preko 30 godina traje, podržavamo se, i on mene i ja njega. Nismo takve osobe! Ja nikada nisam izašla bez mog muža, ali ne da nisam dala povoda, nego mi nije lepo da izađem bez njega, lepo mi je kada sam s njim. Nama je tako najlepše, mi jako puno vremena tokom dana provedemo zajedno i to nam prija...Bio je on srećan, zadovoljan, nije bilo preko 400 zvanica. Ja sam tog dana toliko bila u obavezama i da sve bude kako treba, da svi budu ispoštovani, da kada sam se ja presabrala, nisam imala vremena za emociju. On voli Desingericu, oduvek ga je voleo - rekla je Viki.

Autor: Nikola Žugić