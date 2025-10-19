Kad je umrla mama, bolest je krenula da napreduje: Viki se s knedlom u grli prisetila pokojnog brata, pa priznala: Nermin mi je popunio tu prazninu...

Vladica, rođeni brat naše pevačice Viki Miljković, preminuo je pre sedam meseci, što je jako pogodilo Viki, te se sada osvrnula i na ovu temu.

Kako je Viki Miljković istakla, smrt njenog brata Vladice je praznina koja će ostati do kraja njenog života.

- Ti si nedavno izgubila svog rođenog brata, kako si to podnela i pobedila - pitala je Bojana.

- To je praznina koja će ostati do kraja života, moj brat je bio bolestan dugi niz godina. Nije voleo da se javno priča o tome, on je za tu bolest saznao 2011. godine, on nije hteo da prizna i nije želeo da prizna. Bio je mlad, poletan, vrhunski muzičar, jako vredan. On je uvek bio nasmejan, ljubazan, svakom da pomogne i da priđe, a kao harmonikaš, znaju kako je on svirao. Ta bolest je napredovala i kada nam je mama umrla 2020. godine, bio je jako vezan za majku, nije bio oženjen i dece, tada je krenula njegova bolest da napreduje. On ima nemačke papire, nije želeo da se leči, nije želeo da napusti Niš. Kada je priznao sam sebi da je bolestan i da želi sebi da pomogne, tada je bilo kasno. Dosta se namučio i napatio. On je svirao sa Tašketom, svirao je sa mnom godinama, posle kada smo seli i doneli odluku da ne ide toliko često, da putuje i nosi težak instrument, to se desilo što se desilo. On je imao 46 godina, to je bol koju ću nositi do kraja života. Baš se namučio i prosto sam rekla: "Bože dragi, zašto se muči ovoliko", bilo mi je teško to da gledam. Dok je mama bila živa, nije bilo strašno, on je povremeno vukao nogu i sreća što ona to nikada nije videla. Moja mama je bila jako vezana za svoju decu, čitav život je posvetila deci - rekla je Viki.

- Često se pisalo o kandidatu Nerminu, koji je i bio kod nas prošle godine kada ste bili Taške i ti da je on usvojen - rekla je voditeljka.

- Mi smo njega prihvatili kao člana porodice, ima divnu svoju porodicu. Kako da ne, oni su divni ljudi, mi odlazimo kod njih, oni kod nas. Oni su prepustili svoje dete nama, u smislu, da mi znamo kako sa njim. Meni je on popunio tu prazninu mog brata, kao da je dete mog brata, ja sam našla neki svoj model. Jako vaspitano i lepo dete. Druži se sa Andrejem, evo Taške i on su u Sarajevo, Nermin je bio gost Tanji Savić na koncertu - rekla je Viki.

Autor: Nikola Žugić