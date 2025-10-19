Naše kumstvo nije estradno: Viki Miljković stala na put glasinama da su zahladneli odnosi sa Cecom, pa priznala: Nas dve se poznajemo od naše pete, šeste godine!

Iskrena do koske!

Naša muzička zvezda, pevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda", Viki Miljković, gostujući u emisiji "Premijera Vikend-Specijal" progovorila je o odnosu sa pevačicom Svetlanom Cecom Ražnatović.

- Svi su mislili da ste sada, s obzirom da smo u istom terminu kao i oni, da nije ovo uticalo na tvoj odnos sa Cecom - rekla je Bojana.

- Nas dve se poznajemo od naše pete, šeste ili sedme godine. Naše kumstvo nije estradno, nego je mnogo pre toga. Mi smo postali familija, mi se volimo kao da smo sestre, ona i ja i Lidija. Kod mene je bilo punoletstvo, nisam htela da uđem u salu dok ona nije stigla. Ja sam tako vaspitana od malena i to je nešto što se mi držimo...Zna se šta je kumstvo, zna se šta je drugarstvo. Uvek se podržavamo! Ono što je moje je moje - rekla je Viki.

Autor: Nikola Žugić