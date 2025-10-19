Sašu Kovačevića vratili sa aerodroma! Evo zbog čega je pevač imao problem, a onda je otkrio sve o koncertu i prisetio se pokojnog Marka živića: Njegovim odlaskom je otišao i deo mene!

Saša Kovačević, naš poznati pevač, uskoro će održati, nakon 15 godina, solistički koncertu Sava Centru, a o njemu, životu i novim pesmama, razgovarao je sa Katarinom Rogojević u emisiji "Premijera Vikend - Specijal".

- Bilo je vreme. Nakon 15 godina da se opet pojavim u ovoj predivnoj dvorani, sada malo lepšoj i renoviranoj. Radujem se, s obzirom da smo godinama pričali o tome. Da ispunim svoje snove i da se pojavim pred beogradskom publikom. Sada će moći da dođu i porodice sa decom i rodbinom i svi koji vole moju muziku - rekao je Saša, a onda se osvrnuo na publiku, ističući da sve više mladih dolazi na njegove nastupe:

Moja publika je davnih dana rekla to "DA" i imaju već i decu i sve. Prilično mi je drago što na svojim nastupima viđam mlađe generacije kako znaju sve pesme, to je prioritet svakoga ko se bavi javnim poslom, da iz generacije u generaciju, i dalje neguje tu publiku i da možemo da krunišemo s nekim lepim koncertom. Pravilo veliki spektakl, ljudi koji prate moju karijeru, znaju da ja volim da ulažem u produkciju i taj scenski performans i kako god, taj neki vizuelni identitet. Koncert u Sava Centru će imati lični pečat!

- Je l' taj vizuelni deo postao pritisak?! - pitala je Katarina.

- Pritisak postoji kako god. Ja sam neko ko teži da bude perfekcionista, ja konstantno imam taj pritisak, da li je to kroz snimanje spotova i pesme ili kroz koncerte i naučen sam da sa tim pritiskom živim. Smatram da je u detaljima ključ svega u životu i da se tako odvajaš. Biće nas sigurno preko 15 na bini, ozbiljan stejdž, ali ne bih otkrivao, nego prepustio prublici da se prepuste magiji - rekla je Saša.

- Te 2011. godine se našao u publici i naš glumac Marko Živić, prošlo je četiri godine otkako nas je napustio - rekla je Katarina.

- Apsolutno, hvala na tom pitanju, konstataciji. Marko je bio moj jako, jako dobar drugar, neko koga sam poštovao i cenio kao glumca i čoveka. Njegovim odlaskom je otišao i deo mene, svakako. Dosta puta smo mi imali neke naše žurke, da li kroz neku lepu dvoranu, pa Crna Gora...Znam koliko se on borio, on je shvatio da ima bolest koju je imao par godina kasnije. Par godina je prošlo kako je mislio da je sve iza njega i eto, desilo se kako se desilo, mi sada možemo da održimo uspomene - rekao je pevač.

- Posle dugo vremena si izbacio pesmu bez spota, ljudi su odmah drugačije reagovali - rekla je reporterka.

- Jeste: "Šta se tu desilo? Potrošio sve pare?", ni to nije daleko od istine (smeh). Održavati taj nivo produkcije je jako teško i sada kada bih izbacio šest, sedam pesama do koncerta 16. decembra u Sava Centru, trebalo bi mnogo vremena, ali i finansija. Povukli smo ručnu, kako bi usmerili energiju i finansije na drugu stranu, a to je na... - rekao je Saša.

- Ovih dana se dosta spekulisalo, kažu da si bio uhapšen, a nisi u spotu - rekla je Katarina.

- Evo ti si prva koja me pitaš. Ne, nije, daleko od toga da sam uhapšen, već sam vraćen sa aerodroma zbog nekog saobraćajnog prekršaja. Trudim se da ih plaćam koliko ih ima, ali se trudim da ih i nema. Ovo je bilo nešto što nisam ni znao, prilikom isteka registracije bilo je potrebno da se vrate stare tablice u roku od dva meseca, ja sam shvatio da je neregistrovan nakon tri meseca. Bez obzira što sam ja platio, takvo je stanje da nisam vratio tablice i to je razlog što sam bio vraćen - rekao je Saša.

Autor: Nikola Žugić