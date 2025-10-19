Pre nego što sam se porodila, saznala sam da... Katarina Živković otkrila na kakav stres je naletela nekoliko dana pre nego što je donela sina na svet: Nisam pitala doktore šta gledaju, a...

Šok priča!

Naša poznata pevačica Katarina Živković, nedavno se porodila, te je na svet donela sina Stefana, za kog je nešto kasnije i snimila pesmu.

Sada je, gostujući u emisiji "Premijera", otkrila šta ju je zadesilo, tačnije, na kakvu stresnu situaciju je naletela samo nekoliko dana pred porođaj.

- Par dana pre nego što sam se porodila, saznala sam da beba ima pupčanu vrpcu oko vrata i da ću zbog toga morati da se porodim carskim rezom. To je doktorka znala od petog meseca, ali mi nije rekla jer zna da ne bi ustala iz kreveta, a ovako joj hvala, jer sam uživala u trudnoći - rekla je Katarina, a onda je detaljno progovorila o onome što je osećala u tim trenucima:

Čak i znam trenutak kada je doktorka to videla, onda kada je izašla iz ordinacije i pozvala svog supruga, on je takođe doktor, on me je porodio. Ja u svoj onoj euforiji nisam pitala šta gledaju, mislila sam da je to normalan pregled, onda sam se setila kada je videla da je pupčana vrpca oko njenog vratića par puta. Bila je nonšalantna kada mi je to rekla, kao da mi je rekla da imam kikiriki u fioci, a kada sam rekla: "čekaj, čekaj, čekaj", ona je rekla: "eto zbog čega vam nisam rekla, vi ste paničar, to ništa nije strašno", to mi je bio horor! Gugl, društvene mreže, to su neki podaci užasni koji su me dodatno preplašili i eto, to je moja horor priča. Jedva sam čekala da se porodim i da mi kažu da je sve kako treba. Ta informacija mi je bila s neba, pa u rebra, do porođaja sam mislila da ću se poroditi prirodnim putem i da je sve savršeno.

Autor: Nikola Žugić