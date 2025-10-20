AKTUELNO

ZA OVO OBJAŠNJENJE NAM TREBA CEO DAN: Vesna Zmijanac otkrila šta se dešavalo iza kulisa njenih spotova

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

U pitanju su spotovi za pesme koje su postale ogromni hitovi!

Muzička zvezda, Vesna Zmijanac, komentarisala je svoje spotove i otkrila da li bi ponovo sve uradila isto.

O spotu "Svatovi", pevačica je rekla:

- Ovo nije mesto i vreme za ta objašnjenja, za ovo nam treba ceo dan. Sam spot govori sve, on je prelep i jedinstven, kao i pesma. Jedino sam se ja smrzla tada, pošto je sve snimano na snegu. Od ovoga ne može bolje.

Foto: TV Pink Printscreen

Kada je u pitanju spot "Rat i brat", Zmijanac kaže:

- Divno je bilo. Sve je uvek bilo lepo organizovano i nikada nije bilo problema kada snimam velike spotove. Samo što sam ja tog dana bila umorna, bio mi je ko zna koji dan snimanja, ali izgurala sam. Mladost, svaka mladost je sama po sebi lepa, još ako Vam je Bog dao još nešto malo uz mladost, onda ste sa zvezdama - kaže pevačica.

Autor: M.K.

