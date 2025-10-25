Ona je matora baba, mnogo je digla nos: Bojan Tomović opleo po Zorici Brunclik i Mariji Šerifović, pa progovorio o porodici: MAJKA I BRAT NISU HTELI DA DOĐU U BOLNICU!

Pevač Bojan Tomović godinama se bori sa bipolarnim poremećajem, a sada je otkrio detalje odlaska u bolnicu.

Bojan Tomović je za medije nikad iskrenije pričao o tome kako je i sa porodicom i kolegama odnos zahladneo, kao i ko je danas tu za njega i koga prvo pozove kada je u bilo kojoj vrsti krize.

Bojan je sada bolje, a otkrio nam je i da je snimio nekoliko novih pesama.

- Snimio sam skoro nove pesme i uskoro će da ugledaju svetlost dana. Mnogo će mi biti drago da iza mene jednog dana ostanu takve numere koje su se i meni lično sviđale, jer ja ne snimam ništa zarad komercijale ili samo zato što i drugi neko to snima. Uvek volim da snimi nešto što je samo za moju dušu - rekao je pevač, a onda je dodao:

- Inače, uvek curi novac od autorskih prava, ali što se pevanja tiče, ne idem i ne odazivam se za tezge, iako me ljudi zovu - rekao je Bojan, pa se dotakao žiriranja i svojih kolega u muzičkim takmičenjima, međutim, lepe reči nikako nije imao za Zoricu Brunclik:

Što se Zorice tiče, ona je matora baba i treba da bude srećna što su je uopšte zvali. Ona se mnogo pro*****a u tom takmičenju i mislim da je mnogo digla nos. Ne gledam to svakako previše, ali sam ispratio aktuelna neka dešavanja na mrežama.

"Duet sa Jovanom se neće ponoviti, Marija me nervira"

Bojan se prisetio prijateljstva sa Jovanom Pajić, pa je otkrio da se danas slabo čuju.

- Verujem da sa Jovanom više ne može da dođe do saradnje. Vesna Zmijanac i Dino Merlin snimili su duet, i posle toga još jedna, ali nikad ta druga pesma nije mogla da bude hit kao prva. Prošla je pesma potpuno nezapaženo. Mislim da su nastavci po difoltu žešće s***e, tako da ne verujem da ću to raditi. Inače, Jovana mi je divna, ponekad se čujemo, ali me iskreno mnogo nervira ona Marija Šerifović:

U sve se petlja nekako i meša kad je Jovana u pitanju, a zgadila mi se kad sam videla da je jednoj devojci na nastupu rekla marš, kada je pitala da peva na njenom mikrofonu. Ne znam da li se šalila ili je namerno to uradila, ali eto, to je razlog.

"Rođaka mi je najveća podrška"

- Kad je moje stanje zdravstveno u pitanju, situacija je takva da se često menja. Prosto to je disbalans u mozgu i ja tu ne mogu ništa. Majka i brat inače nisu hteli da mi dođu u bolnicu dok sam tamo ležao. Moja Viktorija mi je jedina podrška i nju uvek zovem, ma šta god da mi je potrebno. Sa njom sam uvek, ona mi je oslonac i podrška za sve, iako je i sama neverovatan borac. Operisala je obe dojke zbog karcinoma, ona je pobednik za mene i pokazatelj toga kako neko treba da se bori u životu - rekao je pevač za Blic.

Autor: Nikola Žugić