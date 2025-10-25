AKTUELNO

Domaći

Ona je matora baba, mnogo je digla nos: Bojan Tomović opleo po Zorici Brunclik i Mariji Šerifović, pa progovorio o porodici: MAJKA I BRAT NISU HTELI DA DOĐU U BOLNICU!

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Pink.rs, RED TV, E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevač Bojan Tomović godinama se bori sa bipolarnim poremećajem, a sada je otkrio detalje odlaska u bolnicu.

Bojan Tomović je za medije nikad iskrenije pričao o tome kako je i sa porodicom i kolegama odnos zahladneo, kao i ko je danas tu za njega i koga prvo pozove kada je u bilo kojoj vrsti krize.

Bojan je sada bolje, a otkrio nam je i da je snimio nekoliko novih pesama.

Foto: TV Pink Printscreen

- Snimio sam skoro nove pesme i uskoro će da ugledaju svetlost dana. Mnogo će mi biti drago da iza mene jednog dana ostanu takve numere koje su se i meni lično sviđale, jer ja ne snimam ništa zarad komercijale ili samo zato što i drugi neko to snima. Uvek volim da snimi nešto što je samo za moju dušu - rekao je pevač, a onda je dodao:

- Inače, uvek curi novac od autorskih prava, ali što se pevanja tiče, ne idem i ne odazivam se za tezge, iako me ljudi zovu - rekao je Bojan, pa se dotakao žiriranja i svojih kolega u muzičkim takmičenjima, međutim, lepe reči nikako nije imao za Zoricu Brunclik:

Što se Zorice tiče, ona je matora baba i treba da bude srećna što su je uopšte zvali. Ona se mnogo pro*****a u tom takmičenju i mislim da je mnogo digla nos. Ne gledam to svakako previše, ali sam ispratio aktuelna neka dešavanja na mrežama.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

"Duet sa Jovanom se neće ponoviti, Marija me nervira"

Bojan se prisetio prijateljstva sa Jovanom Pajić, pa je otkrio da se danas slabo čuju.

- Verujem da sa Jovanom više ne može da dođe do saradnje. Vesna Zmijanac i Dino Merlin snimili su duet, i posle toga još jedna, ali nikad ta druga pesma nije mogla da bude hit kao prva. Prošla je pesma potpuno nezapaženo. Mislim da su nastavci po difoltu žešće s***e, tako da ne verujem da ću to raditi. Inače, Jovana mi je divna, ponekad se čujemo, ali me iskreno mnogo nervira ona Marija Šerifović:

U sve se petlja nekako i meša kad je Jovana u pitanju, a zgadila mi se kad sam videla da je jednoj devojci na nastupu rekla marš, kada je pitala da peva na njenom mikrofonu. Ne znam da li se šalila ili je namerno to uradila, ali eto, to je razlog.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, TV Pink Printscreen

"Rođaka mi je najveća podrška"

- Kad je moje stanje zdravstveno u pitanju, situacija je takva da se često menja. Prosto to je disbalans u mozgu i ja tu ne mogu ništa. Majka i brat inače nisu hteli da mi dođu u bolnicu dok sam tamo ležao. Moja Viktorija mi je jedina podrška i nju uvek zovem, ma šta god da mi je potrebno. Sa njom sam uvek, ona mi je oslonac i podrška za sve, iako je i sama neverovatan borac. Operisala je obe dojke zbog karcinoma, ona je pobednik za mene i pokazatelj toga kako neko treba da se bori u životu - rekao je pevač za Blic.

Autor: Nikola Žugić

#Bojan Tomović

#Bolnica

#Estrada

#Marija Šerifović

#Odnosi

#Pevači

#Zorica Brunclik

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

Želim da me uspavaju u Holandiji jer je tamo eutanazija legalna: Bojan Tomović progovorio o patnji kroz koju prolazi, priznao da više nema snage

Domaći

Bojan Tomović nema nikakav kontakt sa majkom: Umorila se, ne može više da me trpi

Domaći

Hteo sam da me uspavaju, ali nisam uspeo u tome: Bojan Tomović godinama preživljava AGONIJU: Primaću terapije do kraja života...

Domaći

Bojan Tomović se godinama bori s bipolarnim poremećajem: U glavi mi crne misli, prijavio sam se za eutanaziju

Domaći

BRATE, MAJKO, SAHRANITE ME U CETINJU: Pevač ostavio oproštajno pismo, godinama boluje od duševne bolesti, a potezom zaledio krv u žilama, Hitna pomoć

Domaći

Hitno hospitalizovan Bojan Tomović: Lekovi više ne deluju, sad mu strujom stimulišu mozak