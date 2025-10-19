Mislim da je to dobar plac, šteta je to graditi: Poznati pevač progovorio o Cecinoj farmi svinja

Naša velika folk diva Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je iznenadila sve kada je otkrila da pokreće novi biznis.

Ceca je otkrila da ne planira da se seli na Avalu ali da plac namenila za farmu prasića koje planira da uzgaja.

- Istina je da sam kupila njivu i da gradim farmu svinja tamo. Ne selim se - priznala je ona.Vođeni ovom informacijom upitali smo pevača Mileta Kitića šta o tome misli, budući da se on nedavno preselio na Avalu gde je sagradio vilu. Upitan da li će se družiti rekao je:

- Što da nećemo - a onda se nasmejao na tvrdnju da njegova koleginica tamo planira farmu.

- To se ona zeza. Oni to imaju tamo u Vojvodini, mislim to je dobar plac, šteta je tako nešto graditi mislim da je to zezanje. Ceca nam je dobro došla.- Imam mir, definitivno se preseljavam ovih dana, selim se već dva meseca tako sad ta procedura, majstori ovo ono...ali eto sledeće nedelje ćemo se preseliti - rekao je Mile za Telegraf.

Da li će praviti žurku kaže:

- Imali smo žurku, Elena je 11. avgusta slavila rođendan pa smo na taj način pozvali dobre prijatelje. svaki prijatelj je dobrodošao - rekao je on pa je prokomentarisao zbog čega je njihov posao počeo da opada u inostranstvu.

- Dosta se klubova zatvara po Evropi ne znam sve je manje...ne znam šta se tu dešava, da li mladi po nekim klubovima švajcarskim, nemačkim...i tamo običan narod se žali, obaveze, troškovi rastu...ljudi ako plaćaju stan, auto, kredit...plate ne idu gore a troškovi - priznao je on pa naglasio kako treba biti uporan u njihovom poslu i da su pevači ranije bili uporniji i požrtvovaniji kada je snimanje pesama u pitanju.

- Treba snimati, ljudi su na počecima svašta prodavali njivu da snime album. Ako čovek to želi mora da pokuša. A troškovi su veliki skupe su i pesme i spotovi a prenatrpano je sve to, nema garancije da će to proći ako se snimi - zaključio je on.

Autor: M.K.