To je zabranjeno, jer slavljenica ne podnosi... Jovana Jeremić poslala gostima pozivnicu za rođendan i ZAPRETILA (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić ne prestaje da intrigira svojim izjavama i postupcima, a sledeće nedelje će proslaviti svoj 35. rođendan u jednom restoranu u Beogradu.

Jovana Jeremić će na svojoj proslavi okupiti najbliže ljude, a među njima će se sigurno naći i ličnosti sa javne scene sa kojima je Jovana bliska. Jovana je gostima poslala pozivnicu, a ono što je pisalo u skroz na dnu šokiralo je sve.

"Zabranjeno donošenje cveća, slavljenica ne podnosi cveće"

"Uskoro jubilarnih 35"

- Ceo univerzum u jednom pogledu. Uskoro jubilarnih 35. Ja sam još više devojčica koja živi u telu zrele žene. I tako... Koliko godine budu rasle, ja ću u duši biti sve nežnija. Takva mi je harizma. Jer moja duša uvek ima samo jednu boju. Belu... Koliko god mi drugi bojili u crno. Crno mi najbolje stoji, jer belo sija iznutra. A ove 2025/2026 biram da budem crvena - napisala je Jovana Jeremić.

Prošla kroz težak period

Inače, Jovana Jeremić u prethodnom periodu prošla je kroz težak period kada je izgubila oca.

Voditeljka je u bolnoj ispovesti nedavno progovorila o smrti oca.

- Moj otac je umro u četvrtak, ja sam rekla da ne želim da to iko zna i da dođu novinari. Takođe nisam želela da na sahranu mog oca dođu ljudi koji nisu bili uz mene kada je bilo najteže. Koji su me povredili i otišli iz mog života kada mi je to bilo najpotrebnije. Oni su zaboravili kako sam se ja ponašala kada je njima bilo najteže. Takvim osobama nisam želela da dozvolim da zajedno sa mnom sahranjuju mog oca. To je bila moja moralna obaveza prema meni samoj. Nisam želela sažaljenje. Ja sam vodila program,a meni mrtav otac leži u sanduku. Sada zamisli koliko muškarac mora biti jak koji uđe u moj život. On se sekirao za mene i moje dete i to neću oprostiti. Poslednja dva meseca me nije gledao nasmejanu - kazala nam je ona tad sa knedlom u grlu.

Autor: Nikola Žugić