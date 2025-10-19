Bivšima pišem uveče, i to PRETEĆE poruke: Karleuša ŠOKIRALA priznanjem, pa otkrila kakav muškarac je za nju idealan: Imali bismo sve, osim...

Bez dlake na jeziku!

Naša pop pevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda", Jelena Karleuša, gostujući u jednom podkastu, progovorila je o svom idealnom muškarcu, ali i o porukama koje šalje bivšima.

- Nikada nisam koristila aplikaciju za upoznavanje - rekla je Luna.

- Nikada, nikada, ja ni ne znam te...Možda bih mogla. Tinder se zove?! Šta ja treba da uradim?! Ko bi se mečovao sa mnom?! Moj idealan muškarac je gej muškarac. Ja mislim da bih ja bila u idealnom braku sa otvorenim, zvanično gej muškarcem, imali bi sve bez se*sa. On bi mi bio idealan muž u smislu prijatelja, partnera, zaštitnika, muškarca, ali srećna sam što imam prijatelja za ceo život. Doživela sam mnogo razočaranja i u poslednje vreme sam doživela da su se muškarci pretvorili u najveće moguće kukavice. Ja sam imala tu nesreću da sam uvek bila ta koja se borila i onda se to pretvaralo u katastrofu, a u poslednje vreme sam doživela da se muškarci plaše da budu sa mnom - rekla je Karleuša u podkastu "Bunker".

- Nikad nisam zvala bivšeg u kasne sate - rekla je Luna.

- Samo u kasne sate...Ja pretim u kasne sate, ne zovem, ja pišem preteći samo u kasne sate. Bivšima?! Uglavnom su oni meni to radili, ne gume, ali svašta nešto, ali ja njima...Nikada kada se prekine, nikada me nisu intresovali, ali u tom periodu prekidanja sam ja pogana! Ja sam toliko talentovana za pisanje pogadnih poruka, ja sam toliko maštovita u pisanju uvreda...Onog momenta kada neki muškarac bude seo pored mene, mani me toga da smo zajedno, a da se ne zna. Ne dolazi u obzir! Zato je ovaj poslednji otpao, kada su mediji krenuli, on je bukvalno pobegao. - rekla je Karleuša.

Autor: Nikola Žugić