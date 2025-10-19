VELIKA RADOST U PORODICI NAŠE PEVAČICE: Stigla prinova, ona se odmah oglasila (FOTO)

Porodica pevačice Aleksandre Dabić danas ima veliki razlog za slavlje!

Naime, Aleksandrina rođena sestra Goca jutros se porodila i na svet donela zdravog dečaka. Porođaj je protekao u najboljem redu, a majka i beba se osećaju dobro. Ponosna tetka Aleksandra nije krila emocije, te je vest podelila odmah sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram.

- Postala sam tetka! Goca se porodila! Čestitam - kratko je napisala Dabićeva.

Iako još uvek nije otkriveno ime bebe, kako saznajemo, roditelji su već odabrali ime koje nosi posebno značenje za celu porodicu. Aleksandra je među prvima imala priliku da zagrli novorođenče, a izvor blizak pevačici otkriva da je u bolnicu stigla odmah nakon što je saznala da je porođaj krenuo.

Podsećamo, Aleksandra Dabić je poznata po tome što svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, ali ovakve lepe vesti ipak rado podeli sa svojim fanovima.

Autor: M.K.