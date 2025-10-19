Nije se borio za porodicu: Karleuša progovorila o odnosu sa Duškom Tošićem, pa priznala: Moj nesrećni bivši muž je neko s kim NEMA...

U septembru prošle godine, kao bomba odjeknula je vest o razvodu fudbalera Duška Tošića i pevačice Jelene Karleuše, koja je sada progovorila o celokupnoj situaciji.

Pop pevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda", Jelena Karleuša, prošle godine u septembru, kako su mediji prenosili, razvela se od supruga, fudbalera Duška Tošića, a nikada nije govorila o detaljima, kao ni o razlogu razvoda. Sada je, gostujući u jednom podkastu, progovorila o njihovom odnosu.

- Moj nesrećni bivši muž, njegov prvi intervju bio je kod Ognjena Amidžića, on je rekao: "Ja Jelenu slušam od kada sam bio mali", tada se znalo da nećemo uspeti - rekla je Karleuša u podkastu "Bunker", a onda je otkrila u kakvim je odnosima sa bivšim suprugom, fudbalerom Duškom:

Jako lošim, jer je on neko sa kim nema normalne komunikacije. To je onaj od onih bivših koji su jako agresivni kada izgube. Imamo divne ćerke koje sam ja sama vaspitala, tako da, ponosna sam na to, ljudi mi čestitaju. Žao mi je, one će vrlo uskoro napuniti 18 godina, jednog dana će se udati, ja njima želim da za 18. rođendan i za svadbu, da su im tu i mama i tata. Žao mi je što s njim nikada nije bilo normalne komunikacije, ali takvi smo kakvi smo.

Kada je reč o odnosu Anabele Atijas i Gagija Đoganija, koji nisu pričali godinama, Luna je istakla da kada je prošlo sve loše i kada su dobili unuke, njih dvoje su počeli da komuniciraju i da rade zajedno i nikada nisu imali bolji odnos.

- Stvarno?! Mnogo mi je drago zbog toga. Mnogo sam, mnogo srećna, ja bih to iskreno mnogo volela. Duško je zaslužio, bez obzira kako je javnosti servirano i sve ono sa onim stravičnim slikama i onim nesrećnikom koji je to dao u medije, realnost i istina je potpuno drugačija. Duško je zaslužio da nikada ja više u životu sa njim reč progovorim, jer se nije borio za porodicu! On je bio pod ogromnim uticajem okoline i kao jedan povređeni balkanac, fudbaler, reagovao je tako što je nepromišljeno izgubio ono najbitnije, što ja shvatam, a on jednog dana, a to je zapravo stvarno porodica. Nadam se da ćemo jednog dana kao Anabela i Gagi - rekla je Karleuša.

