AKTUELNO

Domaći

GODINAMA IDEM NA TERAPIJE! Ispovest Nataše Bekvalac: Potrebne su jače doze nečega...

Izvor: Pink.rs, Informer, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Nataša Bekvalac priznaje da joj šoping ne predstavlja izvor utehe i da već godinama ide na terapije kod psihologa.

Nataša se ne libi da govori o temama koje mnogi izbegavaju. Tri braka okončana razvodom ostavila su posledice na njeno mentalno zdravlje, zbog čega je odlučila da potraži stručnu pomoć.

Depresiju, kako sama ističe, ne leči šopingom, a terapije kod psihologa pomogle su joj da se izdigne iz brojnih teških situacija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moje depresije su nelečive šopingom, potrebne su jače doze nečega da bi ih lečila. Ne znam da li ćete mi verovati, ali ja stvarno pričam istinu. Mene šoping ne zanima, sem stvari vezane za kuću i nameštaj. Te žene koje se tresu na "Chanel", e tako se ja tresem na fotelju - priznaje pevačica za Blic.

Nataša Bekvalac otvoreno je govorila o teškim periodima i važnosti brige o mentalnom zdravlju.- U Srbiji je psihoterapija tabu-tema, ali ja pripadam civilizovanom delu Srbije, gde je to stvar lične higijene. Kao što se kupate, tako treba da vodite računa i o svom mentalnom zdravlju. Godinama idem na terapije, ja sam žena iz javnog posla, gde vladaju razni pritisci, a ja planiram da još dugo ostanem zdrava - zaključila je.

Autor: M.K.

#Ispovest

#Nataša Bekvalac

#jače doze

#lečila

#pevačica

#terapije

POVEZANE VESTI

Domaći

Hitno oglašavanje Nataše Bekvalac: Pevačica napušta Srbiju? Ovo su detalji (FOTO)

Domaći

Vrele slike Nataše Bekvalac! Uživa na moru, a jednom rečenicom zaintrigirala mnoge: Svi se pitaju samo jedno (FOTO)

Domaći

POZLILO MI JE U AVIONU, SAOPŠTILI SU MI DA IMAM TUMOR PANKREASA: Sestra Nataše Bekvalac preživela pakao, sad izgleda neverovatno, a ovo je njena priča

Domaći

NATAŠA BEKVALAC I HANA POTROŠILE BRDO PARA U ŠOPINGU! Pevačica u japankama sela na kolica da odmori: Pogledajte šta su sve kupile (FOTO)

Domaći

POKAZALA STAN I SKROMNU TRPEZU! Nataša Bekvalac živi u PRELEPOM DOMU, a svojim izgledom nije zadovoljna: Od danas na ishrani, pred leto (FOTO)

Domaći

Svaki dan idem na terapije, to mi je spas: Gagi Đogani otkrio da ima zdravtsveni problem, već duže vreme trpi ozbiljne bolove