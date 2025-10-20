AKTUELNO

Domaći

JA SAM STVARNO SPONZORUŠA I OD MUŠKARCA ZAHTEVAM SKUPE STVARI: Ćerka pevača šokirala priznanjem, a sad se oglasila iz Nice (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/Ela Dvornik ||

Ćerka pokojnog pevača Dina Dvornika, Ela Dvornik (34), oglasila se na svom Instagram profilu gde je pokazala kako uživa na jednoj od najluksuznijih destinacija na svetu.

Naime, Ela je otputovala u Nicu u Francuskoj, odakle se oglasila sa plaže zakopčana do grla i pokazala kako uživa.

Foto: Instagram.com

Ona je pokazala i predivan pejzaž, palme i grad koji je okružije.

Foto: Instagram.com

"JA STVARNO JESAM SPONZORUŠA"

Podsetimo, ona se nedavno oglasila se na svom Instagram profilu gde je objavila snimak i govorila šta sve očekuje od muškarca.Ela je potom sve svoje pratioce šokirala priznanjem kada je za sebe rekla: "Ja sam sponzoruša i skupa žena".

Foto: Instagram.com

Foto: Instagram.com

- Ja stvarno jesam sponzoruša i stvarno sam skupa žena i mislim da zahtevam stvari od muškarca koje su stvarno, iznimno skupe - započela je Ela te istakla koje su to sve stvari koje očekuje od muškarca.- Zahtevam samopouzdanje. Dobar humor, crni. Sarkazam, emotivnu inteligenciju, sigurnost, prisutnost, ambiciju, empatiju, autentičnost, asertivnost, strast. To su jako skupe stvari zato što je kod psihologa i psihijatra sat otprilike između 50 i 70 eura i treba dosta dugo vremena da se dođe do svega toga, tako da... Jako skupo - poručila je Dvornik.

Foto: Instagram.com

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

#Dino Dvornik

#Ela Dvornik

#pevač

#sponzoruša

#ćerka

POVEZANE VESTI

Domaći

Zavirite u dom Ele Dvornik! Ćerka pokojnog pevača opremila stan u kom će biti sama: Obećala sam da neću živeti s muškarcem, ne moram...

Domaći

Hit fotka Dina Merlina i Ele Dvornik! Mreže gore zbog jedne stvari: Avetinja... (FOTO)

Domaći

Ela Dvornik objavila vrele fotke iz kreveta: Slikala se u tanga gaćama, svi ostali u šoku, a ona je poručila OVO (FOTO)

Domaći

Prosledite mi muškarca koji... Udovica pevača (58) šokirala izjavom, a sada pozirala u zagrljaju mišićavog frajera (FOTO)

Domaći

Dosadna si više sa skidanjem: Elu Dvornik razapeli na mrežama zbog golišavih slika, usledio njen ŽESTOK ODGOVOR (FOTO)

Domaći

Mreže gore zbog izjave udovice pokojnog pevača: Pošaljite mi muškarca koji u krevetu traje duže od sat vremena