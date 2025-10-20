JA SAM STVARNO SPONZORUŠA I OD MUŠKARCA ZAHTEVAM SKUPE STVARI: Ćerka pevača šokirala priznanjem, a sad se oglasila iz Nice (FOTO)

Ćerka pokojnog pevača Dina Dvornika, Ela Dvornik (34), oglasila se na svom Instagram profilu gde je pokazala kako uživa na jednoj od najluksuznijih destinacija na svetu.
Naime, Ela je otputovala u Nicu u Francuskoj, odakle se oglasila sa plaže zakopčana do grla i pokazala kako uživa.
Ona je pokazala i predivan pejzaž, palme i grad koji je okružije.
"JA STVARNO JESAM SPONZORUŠA"
Podsetimo, ona se nedavno oglasila se na svom Instagram profilu gde je objavila snimak i govorila šta sve očekuje od muškarca.Ela je potom sve svoje pratioce šokirala priznanjem kada je za sebe rekla: "Ja sam sponzoruša i skupa žena".
- Ja stvarno jesam sponzoruša i stvarno sam skupa žena i mislim da zahtevam stvari od muškarca koje su stvarno, iznimno skupe - započela je Ela te istakla koje su to sve stvari koje očekuje od muškarca.- Zahtevam samopouzdanje. Dobar humor, crni. Sarkazam, emotivnu inteligenciju, sigurnost, prisutnost, ambiciju, empatiju, autentičnost, asertivnost, strast. To su jako skupe stvari zato što je kod psihologa i psihijatra sat otprilike između 50 i 70 eura i treba dosta dugo vremena da se dođe do svega toga, tako da... Jako skupo - poručila je Dvornik.
Autor: M.K.