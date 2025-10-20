To je nova fatalna ljubav: Lepa Brena progovorila o rođenju unuke, Aleksandri Prijović i Filipu Živojinoviću: Svi smo se zaljubili u nju!

U porodicu Živojinović stigla je prinova kad je Aleksandra Prijović na svet donela ćerku Ariju.

Kakve promene je to unelo u njihove živote, muzička zvezda Lepa Brena je prvi put otkrila za emisiju "stars specijal", koja se emituje nedeljom na Kurir televiziji, a čiji su domaćini Olivija Jontić i Ivan Kleut..

- To je jedna nova ljubav, nova zaljubljenost, ona je za celu našu porodicu, moram da priznam, nekako fatalna. Mi smo se svi zaljubili u nju. U našoj porodici su se uglavnom rađali dečaci, mada ćerka moje sestre ima dečaka i devojčicu. Kad sam ja dobila male naušnice s tirkiznim dijamantom, ćerka moje sestre je prva nasledila te naušnice, tako da te naušnice nisu stigle do naše unuke, do naše Arije, ali ćemo se pobrinuti da, ako bude želela neke naušnice, da budu tako nešto specijalno za nju - rekla je Brena u razgovoru za Kurir, a onda je nastavila:

Prosto nova ljubav. Čak i mali Aleksandar, Aki, on nju čuva, sedi pored nje i drži je za ručicu. Mi jedva čekamo da sad ta faza prođe da možemo ono što svi želimo, da je uzmemo i stavimo na grudi, da je nosimo. Fatalna ljubav.

Brena ima veliku porodicu, a sada je objasnila kako izgledaju njihovi međusobni odnosi.

- Filip ima svoje roditelje, Aleksandra ima svoje roditelje. Ja gledam da budem osoba koja je tu kad njima treba, jer njihova familija je ipak njihova familija, to je neka vrsta bliskosti koja je sasvim logična i normalna. Znaju oni jako dobro da sam ja tu i u dva noću, i u pet noću, i da mi možemo da sedimo, uzmemo piće i da razglabamo o nekim stvarima, i da plačemo, i da pevamo zajedno, da se malo izjadamo šta je i kako je jer život nosi stvari koje su i gore i dole, i da te stvari ostanu među nama. Isti odnos imam i sa Stefanom i sa Viktorom. Ono zbog čega sam srećna, mi smo naučili da razgovaramo o stvarima koje je teško izgovoriti. Otvoreno i iskreno pričamo, mislim da ta neka naša povezanost puno pomaže i meni, a pomaže i deci da održimo tu našu bliskost.

Autor: Nikola Žugić