AKTUELNO

Domaći

Ljubio Romanu, pa se oženio dok je ona bila u pritvoru u Australiji: Zapao je za oko i Ani Nikolić, a bivši učesnik Farme danas živi daleko od javnosti (FOTO)

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Crnogorski maneken Marko Vukotić pažnju javnosti privukao je pojavljivanjem u spotu Ane Nikolić "Milion dolara", a potom je učestvovao u petoj sezoni "Farme".

Kršni Crnogorac je tokom boravka na "Farmi" izmamio uzdahe svih devojaka, koje se i dalje sećaju njegovog mišićavog tela. Sa sobom je pored uobičajenih stvari poveo i svog psa koji je uspeo tada da iznervira ostale farmere, jer je konstantno jurio kokoške po imanju.

Foto: TV Pink Printscreen

Vukotić je danas fitnes instruktor, a u međuvremenu se i oženio sa lepom Jovanom, koja se sudeći prema fotografijama na Instagramu bavi istim zanimanjem.

Podsetimo, tokom "Farme" veliku pažnju privlačio je njegov odnos sa pevačicom Romanom Panić. Iako je tada imao devojku, simpatije prema pevačici nije krio, a u jednom trenutku su se i poljubili. To je bilo zbog igre "Istina ili izazov", ali se o toj sceni danima pričalo kako na imanju, tako i u medijima.

Kada su zajedno bili postavljeni za sluge, Marko je u nekoliko navrata govorio da će on i Romana navodno imati intimne odnose u štali.

- Biće intimnih odnosa sa Romanom u štali! - našalio se on tada.

Romana je prihvatila njegovu šalu i govorila da je izbor sluga namešten.

- Pa da, ovo je namešteno, jer me Vukotić zove Bebo, Mazo i slično - rekla je Romana tada.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, Romana Panić se 2020. godine našla u centru skandala kada je u Australiji uhapšena sa svojim verenikom nakon što je policija utvrdila da su zajedno učestvovali u nelegalnom podizanju novca sa bankomata širom te države. I dok je ona bila iza rešetaka, Marko se oženio.

Autor: N.B.

#Farma

#Marko Vukotić

#Romana Panić

#manekten

POVEZANE VESTI

Domaći

SIGURNO SE SEĆATE JEDNOG OD GLAVNIH ZAVODNIKA SA ''FARME''! Ljubio se sa Romanom Panić, iako je bio ZAUZET, a dok je ona bila u zatvoru on se OŽENIO

Domaći

BILO JE I GORIH: Vesna Zmijanac prvi put progovorila o eksplicitnom spotu Nikolije i Relje: Dala svoj sud o scenama o kojim bruje društvene mreže!

Domaći

Dok ona ide na botoks, Slovenka čuva dete: Filip Car žestoko udario na Aleks, otkrio skandalozne detalje raskida (VIDEO)

Zadruga

Izljubomorisala je, pa priča gluposti: Alibaba uveren da je Maja bacila oko na njega, otkrio šta je koči (VIDEO)

Domaći

Luku Vujovića ste mnogo puta gledali u spotu za hit poznate folkerke, a da niste imali pojma: Pogledajte kako se učesnik Elite manekenisao pre 16 godi

Domaći

NAKON RASKIDA SA STANIJOM, OŽENIO OVU LEPOTICU! Zbog Filipa starleta bila na stubu srama, on nestao iz javnosti (FOTO)