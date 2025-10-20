Nemam granice kada mi se nešto svidi: Andreana Čekić progovorila o odmoru i ispunjavanju želja, priznala sve

AKTUELNO

Andreana Čekić progovorila o odmoru i ispunjavanju želja

Andreana Čekić je pravo s odmora u Dubaiju otišla u jedan prestonički klub da peva i otkrila kako se provela na putovanju i ko joj je pravio društvo.

- Imala sam muško društvo, bila sam u Dubaiju s prijateljem i menadžerom. Sjajno smo se proveli, napunila sam baterije i spremna sam za nastupe. Oni su se super slagali i družili, pa sam imala vremena da budem u svom svetu. Shvatila sam da muškarci ogovaraju više nego žene. Oni postanu isti kao mi kad su dugo zajedno - rekla je Andreana i dodala kako je jedva čekala da se vrati kući.

- Iako mi je prijalo, posle pet dana sam već mogla da se vratim. Ja sam radoholik, navikla sam da non-stop radim.

Čekićeva ističe da je zadovoljna uspehom novog albuma.

- Svaka pesma je pronašla put do publike, a balade su se posebno izdvojile. Srećna sam što su ljudi prepoznali emociju i trud koji sam uložila. Nikad nisam snimala pesme po svaku cenu, već samo one koje mi legnu na prvu. Planirala sam da izdam još jednu numeru u decembru, ali videćemo - rekla je Andreana Čekić, ne krijući da se na početku karijere nije trudila kao sada.

- Nisam uvek bila ovako ažurna... Lepo sam i pre radila i zarađivala, ali nisam marila ni za šta, nisam imala plan... Sve se dešavalo spontano. Međutim, prošle godine poželela sam da se ozbiljnije posvetim karijeri i dam svoj maksimum.

Andreana danas živi lagodnim životom.

- Volim lepe stvari, putovanja, dobre hotele, automobile... Udovoljim sebi kad god mogu, ali volim da usrećujem i druge. Nemam granice kad mi se nešto svidi. Skoro mi je drug poslao fotku koju je napravio pomoću veštačke inteligencije, a na kojoj grlim sebe iz detinjstva. Toj maloj Andreani rekla sam da ću joj ispuniti sve želje - zaključila je pevačica.

