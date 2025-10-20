Nebo danas svira u tvom tempu... Tužan dan za Amadeus bend, njegovu smrt ne mogu da prežale

Danas bi jedan od najvoljenijih bubnjara domaće muzičke scene, Bojan Zlatanović Tokan, član popularnog Amadeus benda, proslavio svoj 50. rođendan. Tokan je preminuo u decembru 2020. godine, u 45. godini života, od posledica izazvanih korona virusom.

Na današnji dan, njegove kolege iz benda prisetile su se svog prijatelja, te su mu se obratili emotivnom porukom:

- Nebo danas svira u tvom tempu. Danas bi napunio 50. godina, zajedno bi se smejali negde i zbijali šale da smo omatorili… Živiš! I dalje si tu, nikada zaboravljen, nikada preboljen! Volimo te brate naš, srećan ti nebeski rođendan - napisali su članovi benda na zvaničnom Instagram profilu Amadeusa.

Vest o njegovoj smrti tada je potresla region, jer je Tokan bio prepoznat kao simbol Amadeus benda. Publika ga je volela ne samo kao muzičara, već i kao iskrenog i duhovitog čoveka koji je širio pozitivnu energiju gde god se pojavio.

Rođen 20. oktobra 1975. godine, Bojan Zlatanović je još kao mladić uplovio u muzičke vode, a krajem devedesetih godina postao deo Amadeus benda, jednog od najpopularnijih sastava na domaćoj estradi. Zajedno sa članovima benda stvorio je prepoznatljiv zvuk koji je obeležio mnoge proslave i koncerte širom regiona.

Članovi benda više puta su isticali da Tokan nije bio samo bubnjar, već stub grupe i brat po srcu. Na godišnjice njegove smrti i rođendane, oni i fanovi širom Balkana redovno ostavljaju emotivne poruke i prisećaju se zajedničkih trenutaka.

„I dalje si s nama, u svakom taktu i svakom aplauzu“, napisao je danas jedan od fanova na društvenim mrežama.

Iako više nije fizički prisutan, Tokanov trag u muzici i srcima publike ostaje neizbrisiv. Na današnji dan, kada bi napunio 50 godina, njegovo ime i dalje živi kroz pesme, ritam i sećanja svih koji su ga voleli.

