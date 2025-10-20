Okupila najdraže ljude pa proslavila rođendan: Nikolija u roze haljini od satena, a tek da vidite tortu, oduševićete se

Pevačica Nikolija Jovanović juče je proslavila 36. rođendan, a sada je na svom Instagram profilu objavila fotografije sa intimnog slavlja.

Naime, Nikolija je u porodičnom domu okupila najmilije koji su joj ulepšali dan, a za ovu priliku pevačica se odlučila za roze haljinu od satena sa dubokim dekolteom, a torta je bila takođe roze boje sa detaljima u obliku srca.

Nikolija je oduval svećice, a pevačica je pokazala i bogatu trpezu koju je pripremila za goste.

- Da, imamo dadilju po potrebi i ženu koja pomaže u kući. Kada traje školska godina, trudim se da sve obaveze završim do 16 h i posle tog vremena pripadam isključivo deci. Ali bez pomoći ne bih mogla da radim ovaj posao, jer on jeste teži nego da radim puno radno vreme - rekla je pevačica.

Pevačica je priznala da je prvo uradila grudi, a onda sve ostalo.

- Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam kompleks, bila sam ravna kao daska. U dvadesetim mi je operacija pomogla da se osećam dobro u svom telu, ali sada u tridesetim, da mogu da vratim vreme, nikad ne bih ugradila silikone. Nemojte mi reći da to sada mogu da promenim, to bi zahtevalo mnogo ožiljaka– otkrila je svojevremeno na svom Tiktoku.

Autor: N.B.