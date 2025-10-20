PEVAČICA ŠOKIRALA OBJAVOM! Dva puta se razvela od košarkaša, a sada mu uputila posebne reči: Neki ljudi..

Katarina Sotirović dva puta se razvodila od svog partnera košarkaša Aleksandra Rašića s kojim ima svoje dece.

Pevačica je nedavno u jednoj emisiji govorila zbog čega se rastala sa partnetrom ali i zbog čega su pokušali da ipak budu zajedno.

- Jako brzo smo ušli i u vezu i u brak. Tek posle kada su se glave ohladile shvatili smo koliko smo različiti, tek kada je krenuo pravi život, da se ne slažemo... On je igrao košarku i nikada nije bio tu, to nije bilo pravo stanje stvari - kazala je Katarina.

Međutim, sada je na svom Instagram profilu podelila sliku koja je nastala pre nekoliko godina na kojoj je njen suprug i sin. Uz fotografiju, Katarina je dodala opis koji je iznenadio mnoge.

- Neki ljudi su zauvek u našim srcima - poručila je Katarina uz ovaj prizor, zbog čega je pokrenula spekulacije o pomirenju sa nekadašnjim košarkašem.

- Sale nikada nije hteo da ide na terapije, ja sam išla sama sigurno godinu dana. Išla sam jer sam došla do momenta da li je moja želja da se razvedem realna. Da li je ispravno to što osećam. Pre toga ja nisam bila u braku, nisam imala to kao iskustvo. Ja nisam tamo sedela i ogovarala njega... Samo je bilo razvedi se... Pomogla mi je da shvatim da se ništa loše neće desiti kada se razvedem - ispričala je Sotirovićeva.

- Iako ne živimo zajedno tri godine, ja vučem ozbiljne posledice. Nemam vere u sebe. Kada izađem na binu ja sam druga osoba. Potpuni kolaps nastaje kada dođem kući i treba da budem sa nekim novim. Svašta se skupi i ne mogu da se opustim. To nervira tu drugu stranu i bude problema. Tek pre četiri meseca, nakon tri godine razvoda imam vezu. Trebalo mi je dosta vremena i mnogo je važno da druga osoba ima mnogo razumevanja za nas koji izađemo iz braka - pričala je Sotirovićeva.

- Spakovala sam decu i samo uputila na Zlatibor. Taj vikend sam provela sa decom, došla u ponedeljak kući. Decu smo stavili da spavaju i on meni kaže da li hoćeš da gledamo neki film. I ja kažem ovo ne može ovako. Nije bilo suza. Ali posle toga je bila reka suza. Samo je bila žal za neuspehom i krahom - ispričala je Katarina.

