Branka Sovrlić zbog čia semenki završila u bolnici: Otkriveni detalji

Branka Sovrlić opisala je neverovatnu situaciju koja joj se desila kada je konzumirala čia semenke. Mediji su pitali pevačicu šta voli da sprema kod kuće i da li uopšte sprema, a Branka je osim što je govorila šta voli da sprema, prisetila se i situacije koja se nedavno desila.

Konzumirajući jednu od najzdravijih namirnica, pevačica je nakon toga završila u bolnici.

- I ako imam restoran vrlo često kuvam kod kuće - započela je Branka pa nastavila

- Savetujem svima da jedu ono što su nam i bake spremale i jele, a ne da izmišljamo vruću vodu. Ja sam nedavno završila u bolnici zbog čia semenki. Svi su znali da sam u bolnici ali nisu znali šta je razog. Jela sam ih tako, nisam ih potopila pa su mi se zelepile za creva. I eto, ne preporučujem nikom da to jede, ni slučajno!

Voda sa čia semenkama sve je popularniji napitak za kontrolu telesne težine, posebno za smanjenje masti na stomaku. Bogato vlaknima, proteinima i omega-3 masnim kiselinama, ovo seme podstiče sitost, reguliše šećer u krvi i bori se protiv upale.

Čia semenke (Salvia hispanica), nastaju od cvetne biljke iz vrste mente. Ime Chia dolazi od reči chian što znači uljevito. (pročitajte detalje nastanka na wikipedia)

Karakteristike: seme je uobičajeno malo i ovalnog oblika. Dijametralno su približne veličine od 1mm, neobične kombinacije boja braon, crne, sive i bele.

Potiče iz najvećim delom iz Meksika i Guatemale, a može se naći i u Argentini, Australiji, Boliviji, Ekvadoru, Peruu i Australiji.

