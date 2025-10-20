AKTUELNO

Domaći

Razveo se naš pevač: Progovorio o krahu braka nakon dve i po godine!

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com/lukijanivanovic ||

Da se iz prijateljstva rodi ljubav, pravi je primer pevač Lukijan Ivanović. Naime, on je za životnu saputnicu izabrao Milicu sa kojom je 10 godina bio prijatelj. Međutim, prijateljstvo je preraslo u ljubav i brak, a Milica mu je podarila ćerku Sofiju.

Ipak, kako saznaju domaći mediji, taj brak nije potrajao, njih dvoje su se razišli, a danas se trude da zajedničkim snagama izvedu naslednicu na pravi put i pruže joj svu ljubav.

Lukijan nije želeo da govorio o razlazima njihovog rastanka, osim da se ljubav ugasila, te da su njih dvoje, danas bez obzira na sve prijatelji.

- Prošlo je dve i po godine od toga, to su normalne stvari, dvoje ljudi se vole, dobiju dete, prođe ta ljubav, izlapi i svako ide svojim putem. Posvetio sam se karijeri, svom detetu maksimalno, posvetio sam se i bivšoj ženi, prijatelji smo i dalje smo prijatelji i tek ćemo da budemo prijatelji zbog deteta. Ceo život sam porodičan, normalan,ne volim da se to provlači kroz novine. Nisam za to da se pravi fama, dve i po godine sam se oporavljao od razvoda, ali ne želim da moje dete sutra to čita - rekao je on.

Foto: Instagram.com/lukijanivanovic

Zbog Milice, Lukijan se preselio u Beograd, gde su svili porodično gnezdo. Privatni život drži daleko od očiju javnosti i fokus su mu ćerka i karijera.

- To su sve normalne stvari, ja sam svoju ženu poznavao pre braka 10 godina, bili smo prijatelji, počeli smo da se zabavljamo, ljubav, Sofija, sve super. Mnogo veće ljubavi od moje su pukle, da si me pitala pre dve godine, bio bi jezik kao Harisa Džinovića: “Ja sam kriv što sam davao” (smeh). Mi smo Sofijini roditelji, ona je voljena, to je najbitnije - istakao je Lukijan.

Foto: Instagram.com/lukijanivanovic

Autor: N.B.

