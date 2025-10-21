MILAN VASIĆ SA SINOM OBILAZI SRBIJU: Glumac ne krije ponos zbog naslednika, zasutavio se u Kraljevu i zapevao (FOTO)

Milan je sa suprugom Majom, mlađom 18 godina, organizovao je intimno venčanje na Kosovu i Metohiji

Glumcu Milanu Vasiću u 46. godini se ispunila najveća životna želja i sa izabranicom Majom je dobio sina kojem su dali ime Despot.

Milan ne krije koliko uživa u očinstvu i svaki slobodan trenutak trudi se da provede sa malim Despotom. On sa naslednikom proteklih nedelja obilazi Srbiju, a ovoga puta se oglasio iz Kraljeva. Glumac je pevao pesmu "Stani, stani Ibar vodo", dok je sin odmarao u kolicima.

Inače, Milan je od Maje stariji 18 godina, a njegova izabranica ne voli da se previše javno eksponira. Oni su upriličili intimno venčanje na Kosovu i Metohiji, gde su kasnije i krstili sina, a glumac je o svadbi govorio za domaći medij.

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je tada Milan koji je potom Despota krstio u Gračanici.

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - stoji u objavi koju je podelio Milan Vasić.

Autor: M. V.