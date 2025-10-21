AKTUELNO

OVO MOŽE SAMO ONA! Jovana Jeremić u nikad vrelijem izdanju, pokazala sve atribute, a zadnjica je u prvom planu (FOTO)

Jovana pokazala deo treninga, muškarcima padaju vilice

Voditeljka Jovana Jeremić vodi računa o fizičkom izgledu, a teretanu redovno posećuje.

Jovana se često hvali koliko je razgibana, a sada je objavila fotografiju na kojoj vidimo kako radi špagu kao od šale.

Voditeljka je na sebi imala žute helanke i top u istom dezenu, a njena zadnjica je bila u prvom planu.

Jovana Jeremić pohvalila se novim četvorotočkašem, a kako se sad saznaje, u pitanju je poklon za rođendan koji će proslaviti za pet dana.

Jovana je objavila set fotografija na kojima pozira pored luksuznog automobila, čija je vrednost čak 60.000 evra.

