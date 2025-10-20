ŽENI SE GASTOZ?! Pobednik 'Elite 8' progovorio o zajedničkom životu sa Anđelom, pa priznao da spremaju venčanje!

Nenad Marinković Gastoz i pevačica Vanja Mijatović danas snimaju spot za svoju novu pesmu, a za domaći medij su govorili o aktuelnostima, privatnom životu, ali i saradnji.

Vanja i Gastoz su prvi put sarađivali pre pet godina, a kako su na samom početku istakli, od tada se nije mnogo toga promenilo.

- Fenomenalno je ponovo sarađivati sa Gastozom, ja njega mnogo volim i energija nam je top. Obožavam da radim sa njim. Posle pet godina ponovo radimo, nije se puno toga promenilo. Ja sam smršala - rekla je Vanja, na šta se Gastoz kroz smeh nadovezao:

- Ja sam se ugojio.

- Vrlo brzo će projekat biti gotov i ugledaće svetlost dana. Vraćam se u muzičke vode, imam 7 pesama gotovih koje sam spremio pre ulaska u rijaliti, ali nikada ih nisam objavio. Sada ću se tome posvetiti - objasnila je pevačica i dodala da nema novog emotivnog partnera kojem je pustila numeru.

- Nemam ljubav i simpatiju, taman posla. Pesmu sam pustila samo kumu i roditeljima. Svima se sviđa.

Gastoz je objasnio zbog čega se povukao iz medija, kao i kako sada izgleda njegov život sa Anđelom Đuričić.

- Povukao sam se jer čekam da se smiri ova fama oko rijalitija, jer ja taj život ne živim i to me ne zanima, mogu oko muzike da pričam, a taj rijaliti deo me ne interesuje. Trudim se da živim koliko toliko normalno i bežim od toga. Od početka već ona živi u mom stanu i ja u mom. Ja bolje kuvam, ona je naučila da mi sprema džigericu - kroz smeh je poručio pobednik "Elite 8" i otkrio da li bi ponovo ušao u rijaliti.

- Ne znam, nisam zatvorio vrata du**om, nakon svega što je snašlo na Tajlandu ovo mi je dobro došlo, nisam se izblamirao imao sam malo ispada nekih, tako da super je prošlo. Ne znam kako sam izdržao, ali nakon tri meseca u zatvoru na Tajlandu mi je to lako palo. Gledam rijaliti moram priznati. Asmin je glavni koliko vidim, Aneli i Luka su glavna tema. Sitin sin je nešto vanserijski, čovek ušao da vređa svoju majku...

Pitali smo ga i kada planira da napravi svadbu sa Anđelom.

- Videćemo da li će Anđela biti u novom spotu, 2097. godine planiramo svadbu. Pozvani ste svi - u svom maniru je rekao Marinković.

Autor: M. V.