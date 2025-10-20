AKTUELNO

ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE: Objavila snimak bez brushaltera u satenskoj spavaćici i pokrenula lavinu komentara

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Fanovi tvrde da Anastasija Ražnatović nikda nije bolje izgledala

Na snimku koji je objavila na svom profilu na Instagramu, Anastasija se opušteno snima dok sedi na krevetu i to u izazovnoj plavoj satenskoj spavaćici, bez brushaltera.

Foto: Instagram.com/raznatovicanastasija

Kosu je skroz zalizala, a lice joj je bilo toliko blistavo i čisto, da su mnogi komentarisali da nikad lepša nije bila. Pevačica ne samo da izgleda kao milion dolara, već zrači samopouzdanjem i ženstvenošću.

Foto: Instagram.com/raznatovicanastasija

Njeno izdanje oduševilo je mnoge, a pozitivni komentari nizali su se samo tako.

Inače, Anastasija danas važi za jednu od najzgodnijih devojaka na našoj sceni, a iskreno je govorila jednom prilikom i o periodu kada je vodila borbu sa viškom kilograma. Ona je tada otkrila kako je smršala 20 kilograma.

Foto: Instagram.com/raznatovicanastasija

- Izbacila sam nezdrave namirnice i trudila sam se da ne preskačem obroke. Najčešće jedem kuvana jela, a u širokom luku zaobilazim restorane brze hrane - rekla je Anastasija tada i dodala:

- Ako pojedem nešto slatko, odmah odem na trening kako bih što pre sagorela kalorije. Ključ dobrog izgleda je definitivno u redovnom vežbanj

Autor: M. V.

