Desingerica nasmejao pola estrade! Snimio situaciju u avionu i sve objavio na društvene mreže: Ovo će vas nasmejati do suza (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/24sedam, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Nisu mogli da ne odreaguju

Reper Dragomir Despić Desingerica često je u fokusu zbog svojih šok poteza na nastupima. Ovoga puta, međutim, u centar pažnje dospeo je zbog jednog iz aviona, a na koji i pola estrade nije moglo da ne odreaguje.

Foto: TV Pink Printscreen

Izvesna gospođa, naime, tokom puta čvrsto se držala za uzglavlje njegovog sedišta. On je to snimio, ali i sebe kako je s dosta nežnosti dodiruje, uz krajnje emotivnu muzičku podlogu.

Žena na to, čini se, uopšte nije računala. Zgranuta, brzo je povukla ruku, što nema koga nije nasmejalo.

Milica Todorović, Indi, Andreana Čekić, Zorana Mićanović, Mahrina, Goga Sekulić, Sandra Afrika, ali i voditeljka Dušica Jakovljević nisu ostali imuni na njegov video, te su ostavili komentar.

Autor: M. V.

#Avion

#Desingerica

#Muzičar

#Reper

